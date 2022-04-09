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В Україні прискорилась інфляція – що дорожчає найбільше

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 квітня, 14:00
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Інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року порівняно з березнем минулого року становила 13,7%
В Україні за місяць зросли ціни на більшість товарів і послуг
В Україні за місяць зросли ціни на більшість товарів і послуг / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні ціни на деякі товари зросли, а над деякими держава встановила контроль. Попри все інфляція в країні поступово прискорюється.

Державна служба статистики опублікувала свіжу інформацію про те, як в Україні зросли ціни на різні товари і послуги.

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Найбільше подорожчали фрукти та овочі

Інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з лютим становила 4,5%, з початку року – 7,6%, до березня минулого року – 13,7%.

Отже, найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно у порівнянні з попереднім місяцем лютим.

За місяць також на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб і хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%.

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Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.

Зміни цін на ліки, тарифи та транспорт

"Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, утримання та ремонт житла – на 2,2%. Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%", – йдеться у звіті.

Зросли на 4,2% і ціни на транспорт, оскільки значне зростання також відбулося на мастила і паливо.

Скільки ми платитимемо за продукти після війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи варто українцям чекати на інфляцію. Про це нам розповів експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експортером.

Однак зараз країна обмежила експорт, і все зерно, зібране торік, залишилося в Україні. Відтепер ціни в Україні не відповідатимуть тим, що у світі. І значне подорожчання буде саме на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію.

А ось в Україні все буде більш-менш у нормі.

"Україна повністю забезпечена продовольством на декілька років, якщо нічого не зміниться, якщо експорт стоятиме мертво, і все залишатиметься як є. Ціни не сильно зростуть, буде максимум 10-12% зростання. Локально, цілком можливо, будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. А там, де буде спокійно, де не буде бойових дій, там все буде гаразд", – зазначив Пендзин.

"Сьогодні" також писали, як підприємці незаконно підіймають ціни на продукти, та чому в Росії почастішали випадки крадіжок продуктів, і що роблять супермаркети, аби цьому запобігти.

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