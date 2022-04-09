В Україні прискорилась інфляція – що дорожчає найбільше

Інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року порівняно з березнем минулого року становила 13,7%

В Україні за місяць зросли ціни на більшість товарів і послуг / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні ціни на деякі товари зросли, а над деякими держава встановила контроль. Попри все інфляція в країні поступово прискорюється.

Державна служба статистики опублікувала свіжу інформацію про те, як в Україні зросли ціни на різні товари і послуги.

Реклама

Найбільше подорожчали фрукти та овочі

Інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з лютим становила 4,5%, з початку року – 7,6%, до березня минулого року – 13,7%.

Отже, найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно у порівнянні з попереднім місяцем лютим.

За місяць також на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб і хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%.

Реклама

Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.

Зміни цін на ліки, тарифи та транспорт

"Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, утримання та ремонт житла – на 2,2%. Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%", – йдеться у звіті.

Зросли на 4,2% і ціни на транспорт, оскільки значне зростання також відбулося на мастила і паливо.

Скільки ми платитимемо за продукти після війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, чи варто українцям чекати на інфляцію. Про це нам розповів експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Реклама

Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експортером.

Однак зараз країна обмежила експорт, і все зерно, зібране торік, залишилося в Україні. Відтепер ціни в Україні не відповідатимуть тим, що у світі. І значне подорожчання буде саме на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію.

А ось в Україні все буде більш-менш у нормі.

"Україна повністю забезпечена продовольством на декілька років, якщо нічого не зміниться, якщо експорт стоятиме мертво, і все залишатиметься як є. Ціни не сильно зростуть, буде максимум 10-12% зростання. Локально, цілком можливо, будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. А там, де буде спокійно, де не буде бойових дій, там все буде гаразд", – зазначив Пендзин.

"Сьогодні" також писали, як підприємці незаконно підіймають ціни на продукти, та чому в Росії почастішали випадки крадіжок продуктів, і що роблять супермаркети, аби цьому запобігти.