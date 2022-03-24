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Заощаджувати вже зараз? Скільки ми платитимемо за продукти після війни

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24 березня, 13:05
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Розповідаємо, що відбувається з цінами на продукти, і чи підвищаться вони після завершення війни в Україні
Ціни після війни можуть змінитися
Ціни після війни можуть змінитися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану Україна зупинила експорт низки важливих товарів. Ми вже писали, що за кордон більше не постачаються добрива, а також соціально важливі товари, серед яких і зернові.

Як це вплине на формування цін в країні? Чи варто нам чекати на інфляцію? Про це "Сьогодні" дізнались у експерта, члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

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У березні відбулося незначне зростання цін

У порівнянні з лютим 2022 року, середні ціни на продукти у березні станом на 22 число зросли на 2,04%. Наприклад, гречка подорожчала на 7 грн, картопля – на 4 грн, яйця – на 2 грн. А от борошно, цукор, куряче філе подешевшало. Незначні зміни торкнулись і інших продуктів.

Що впливає на формування цін

Олег Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні формуються від вартості аграрної сировини на міжнародних ринках. До війни внутрішні ціни в Україні відповідали тим, що були у світі, адже ми були великою аграрною державою-експортером.

Однак зараз країна обмежила експорт, і все зерно, зібране минулого року, залишилося в Україні.

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"Ми минулого року зібрали 72 млн тонн зернових. Нам для того, щоб наїстися з головою, треба десь 18-19 млн тонн. Все решта ми зазвичай експортували. Тобто експортний потенціал України – більше 50 млн тонн. Сьогодні ніхто нічого не експортує по двох причинах: нульова квота на ліцензію, тобто не можна вивезти продукцію. Крім того, вся акваторія Чорного моря, якою ми вивозили товари, сьогодні заблокована. Експорт стоїть повністю", – пояснив експерт.

Відтепер ціни в Україні не відповідатимуть тим, що у світі. І значне подорожчання буде саме на тих ринках, куди ми раніше постачали свою продукцію.

Пендзин наголошує, що у зв'язку з тим, що Україна не додасть свої 50 млн тонн, і що повністю заборонений весь експорт зернових з РФ, на традиційних ринках, де ми завжди конкурували з росіянами, буде фантастичний дефіцит. Ці регіони – північ Африки, Близький Схід, Китай, Південно-Східна Азія. Саме там значно виростуть ціни на продовольство.

Що буде з цінами в Україні

А от в Україні все буде більш-менш в нормі.

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"Україна повністю забезпечена продовольством на декілька років, якщо нічого не зміниться, якщо експорт буде стояти мертво, і все буде залишатися, як є", – зазначив Пендзин.

Відтак проблеми можуть виникати з логістикою. Зараз на полицях магазинів у багатьох містах, де ведуться бойові дії, не знайти продуктів. Але це не тому, що Україна їх не має, а тому, що їх у ці магазини важко доставити.

Саме там, за словами експерта, можуть зрости ціни. Також може бути незначний дефіцит. Однак загалом ситуація в країні буде стабільною і очікувати на значну інфляцію не варто.

"Я б не казав, що у нас будуть надзвичайно великі проблеми із продовольством. І ціни сильно рости не будуть, бо вони формуються не тільки в межах пропозиції, а і в межах попиту. У нас люди бідніші стали, у нас 10 млн внутрішньо переміщених осіб, а 3,5 млн людей виїхали взагалі з країни. Тому все це дає розуміння, що ціни не сильно виростуть, буде максимум 10-12% росту. Локально цілком можливо будуть дефіцити, пов'язані з логістикою. А там, де буде спокійно, де не буде бойових дій, там все буде гаразд", – пояснив Пендзин.

Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти

Раніше ми повідомляли, що держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій. В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг;
  • макаронні вироби – 1 кг;
  • олія соняшникова – 1 кг;
  • м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кава – 200 г.

Де ці продукти можна отримати, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, які продукти можуть подорожчати в Україні, й писали, скільки вони коштують у польських магазинах.

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