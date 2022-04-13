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Есть все, кроме адекватных цен: в каких городах полки переполнены продуктами, и где их не хватает

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 13:59
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Рассказываем, в каких городах Украины все еще невозможно найти некоторые продукты, а где ситуация уже стабилизировалась
В некоторых регионах Украины тяжело найти даже сахар
В некоторых регионах Украины тяжело найти даже сахар / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине во всех магазинах появились проблемы с поставкой товаров. Также люди начали массово их скупать, и определенный дефицит возник на крупу, сахар, муку, хлеб и другие важные продукты.

"Сегодня" пообщались с жителями разных городов и узнали, какая ситуация в супермаркетах по Украине теперь.

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В разных регионах ситуация отличается

Жители Киева сообщают, что в некоторых районах города не хватает молочной продукции. Улучшилась ситуация с яйцами, мясом и консервами, однако купить недорогой сыр или колбасу сложно.

Жительница Голосеевского района Киева отмечает, что в супермаркетах не найти свежих огурцов, а также заправки для борща. Но в общем ситуация стабильная, и основные продукты есть, просто уменьшился их ассортимент.

Ситуация под Киевом несколько отличается. К примеру, очень трудно найти свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. А иногда тяжело найти даже соль или соду. Также в магазинах некоторых районов Киевской области нет дрожжей и бананов.

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А вот ситуация в стране на востоке гораздо хуже.

"У нас вообще в супермаркетах продуктовый коллапс. Люди живут за счет маленьких магазинов. В одном супермаркете у нас есть только перловка, мука, масло, некоторые фрукты и лук. Сахар невозможно купить", – рассказал житель Донецкой области.

Жители Днепра сообщают, что нигде невозможно найти дрожжи и ванилин. Совершенно другая ситуация на западе. К примеру, в Буковеле товаров достаточно.

"Здесь все есть, кроме нормальных адекватных цен", – пишут местные.

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А вот во Львове исчезли из супермаркетов сухпайки, конфеты и средства гигиены. Однако львовяне предполагают, что это связано со сбором гуманитарной помощи.

В Украине ускорилась инфляция

Ранее "Сегодня" рассказывали, что инфляция на потребительском рынке в марте 2022 по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%.

Больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно по сравнению с предыдущим февралем.

За месяц также на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

"Сегодня" также писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.

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