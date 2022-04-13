Война ударила по ценам на важные продукты – что подорожало больше всего

Рассказываем, какие продукты больше всего подорожали в Украине с начала войны с РФ

Что подорожало в марте больше всего - список / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За март, первый полный месяц с начала войны в Украине, больше всего подорожали овощи.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% и средняя цена составляет 19,4 грн за килограмм, а морковь на 27,3% до 20,1 грн за килограмм.

Серьезно подорожал картофель, цена за килограмм составляет уже 11,7 грн., что 22,6% больше, чем в феврале.

Остальные продукты также стремительно дорожают:

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свекла – на 24,8% до 21,9 грн за килограмм;

гречневая крупа – на 11,4% до 54,2 грн за килограмм;

свинина – на 5,7% до 130,6 грн за килограмм;

сало – на 8,5% до 116,4 грн за килограмм;

пшено – на 10,4% до 21,5 грн за килограмм;

яблоки – на 11% до 14,3 грн за килограмм;

мороженая рыба – на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, довоенные ожидания инфляции и реальное положение дел очень сильно отличаются.

"Если говорить о марте, то мы оценили изменение инфляции в 2,1% за месяц. Ее показатель год от года составил 11,1%, базовая инфляция – 8,5%. Причины подорожания ясны – логистические проблемы и рост производственных затрат", – сказал Шевченко.

Дефицит продуктов

Из-за войны в украинских магазинах образовался дефицит определенных товаров и в каждой области он разный.

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Например, жители Киева рассказывают, что в некоторых районах города не хватает молочной продукции, хотя все основные продукты есть, просто в меньшем ассортименте.

В Киевской области ситуация хуже, сложно обнаружить свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. Худшая ситуация на востоке страны, подробнее о том, каких продуктов не хватает, читайте в материале.

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