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Война взвинтила цены на овощи: на сколько подорожал борщевой набор

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 12:55
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Специалисты подсчитали, как с началом войны в Украине изменились цены на борщевой набор
В Украине подорожали овощи: сколько теперь стоит приготовить борщ
В Украине подорожали овощи: сколько теперь стоит приготовить борщ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

За полтора месяца полномасштабной войны для украинцев подорожали продукты, которые необходимы для готовки борща. В среднем, стоимость овобщей выросла на 13%.

Об этом свидетельствует данные, составленные экспертами Офиса эффективного регулирования.

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Так, порция борща для семьи из четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 92,49 грн. Для сравнения: в марте готовка борща обходилась украинской семье в среднем в 81,84 грн.

Прибавили в цене практически все ингедиенты для борща:

  • мясо – на 21,3%;
  • картошка – на 14,5%;
  • буряк – на 3%;
  • морква – на 13,3%;
  • сметана – на 9,1%.

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Интересно. что среди всех овощей дешевле стала только белокачанная капуста. Также почти не изменилась цена свеклы.

Намечается дефицит продуктов

Из-за войны в украинских магазинах образовался дефицит определенных товаров и в каждой области он разный.

Например, киевляне жалуются на нехватку молочки, хотя все основные продукты есть, просто в меньшем ассортименте.

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В Киевской области нужно хорошо постараться, чтобы купитьсвежую рыбу. Стало меньше круп, сыров и хлеба.

Худшая ситуация на востоке страны, подробнее о том, каких продуктов не хватает, читайте в материале.

Ранее мы рассказывали, какие еще продукты в Украине могут подорожать уже в ближайшее время, и писали, ускорилась ли в Украине инфляция.

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Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
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Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
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Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
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ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
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-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

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