Война взвинтила цены на овощи: на сколько подорожал борщевой набор

За полтора месяца полномасштабной войны для украинцев подорожали продукты, которые необходимы для готовки борща. В среднем, стоимость овобщей выросла на 13%.
Об этом свидетельствует данные, составленные экспертами Офиса эффективного регулирования.
Так, порция борща для семьи из четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 92,49 грн. Для сравнения: в марте готовка борща обходилась украинской семье в среднем в 81,84 грн.
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Прибавили в цене практически все ингедиенты для борща:
- мясо – на 21,3%;
- картошка – на 14,5%;
- буряк – на 3%;
- морква – на 13,3%;
- сметана – на 9,1%.
Интересно. что среди всех овощей дешевле стала только белокачанная капуста. Также почти не изменилась цена свеклы.
Намечается дефицит продуктов
Из-за войны в украинских магазинах образовался дефицит определенных товаров и в каждой области он разный.
Например, киевляне жалуются на нехватку молочки, хотя все основные продукты есть, просто в меньшем ассортименте.
В Киевской области нужно хорошо постараться, чтобы купитьсвежую рыбу. Стало меньше круп, сыров и хлеба.
Худшая ситуация на востоке страны, подробнее о том, каких продуктов не хватает, читайте в материале.
Ранее мы рассказывали, какие еще продукты в Украине могут подорожать уже в ближайшее время, и писали, ускорилась ли в Украине инфляция.