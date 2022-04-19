Война взвинтила цены на овощи: на сколько подорожал борщевой набор

Специалисты подсчитали, как с началом войны в Украине изменились цены на борщевой набор

В Украине подорожали овощи: сколько теперь стоит приготовить борщ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

За полтора месяца полномасштабной войны для украинцев подорожали продукты, которые необходимы для готовки борща. В среднем, стоимость овобщей выросла на 13%.

Об этом свидетельствует данные, составленные экспертами Офиса эффективного регулирования.

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Так, порция борща для семьи из четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, будет стоить 92,49 грн. Для сравнения: в марте готовка борща обходилась украинской семье в среднем в 81,84 грн.

Прибавили в цене практически все ингедиенты для борща:

мясо – на 21,3%;

картошка – на 14,5%;

буряк – на 3%;

морква – на 13,3%;

сметана – на 9,1%.

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Интересно. что среди всех овощей дешевле стала только белокачанная капуста. Также почти не изменилась цена свеклы.

Намечается дефицит продуктов

Из-за войны в украинских магазинах образовался дефицит определенных товаров и в каждой области он разный.

Например, киевляне жалуются на нехватку молочки, хотя все основные продукты есть, просто в меньшем ассортименте.

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В Киевской области нужно хорошо постараться, чтобы купитьсвежую рыбу. Стало меньше круп, сыров и хлеба.

Худшая ситуация на востоке страны, подробнее о том, каких продуктов не хватает, читайте в материале.

Ранее мы рассказывали, какие еще продукты в Украине могут подорожать уже в ближайшее время, и писали, ускорилась ли в Украине инфляция.