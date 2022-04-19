Війна підняла ціни на овочі: на скільки подорожчав борщовий набір

За півтора місяці повномасштабної війни для українців подорожчали продукти, які необхідні для приготування борщу. У середньому, вартість овочевів зросла на 13%.
Про це свідчить дані, складені експертами Офісу ефективного регулирования.
Так, порція борщу для сім'ї із чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштуватиме 92,49 грн. Для порівняння: у березні готування борщу коштувало українській родині в середньому 81,84 грн.
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Додали в ціні практично всі інгедієнти для борщу:
- м'ясо – на 21,3%;
- картопля – на 14,5%;
- буряк – на 3%;
- морква – на 13,3%;
- сметана – на 9,1%.
Цікаво. що серед усіх овочів дешевшою стала лише білокачанна капуста. Також майже не змінилася ціна буряків.
Намічається дефіцит продуктів
Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і в кожній області різний.
Наприклад, кияни скаржаться на нестачу молочки, хоча всі основні продукти є просто в меншому асортименті.
На Київщині потрібно добре постаратися, щоб купити свіжу рибу. Стало менше круп, сирів та хліба.
Найгірша ситуація на сході країни, докладніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте у матеріалі.
Раніше ми розповідали, які ще продукти в Україні можуть подорожчати вже найближчим часом, і писали, чи прискорилася в Україні інфляція.