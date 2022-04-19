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Війна підняла ціни на овочі: на скільки подорожчав борщовий набір

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 12:55
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Фахівці підрахували, як із початком війни в Україні змінилися ціни на борщовий набір
В Україні подорожчали овочі: скільки тепер коштує приготувати борщ
В Україні подорожчали овочі: скільки тепер коштує приготувати борщ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

За півтора місяці повномасштабної війни для українців подорожчали продукти, які необхідні для приготування борщу. У середньому, вартість овочевів зросла на 13%.

Про це свідчить дані, складені експертами Офісу ефективного регулирования.

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Так, порція борщу для сім'ї із чотирьох осіб, приготовлена за традиційним рецептом, коштуватиме 92,49 грн. Для порівняння: у березні готування борщу коштувало українській родині в середньому 81,84 грн.

Додали в ціні практично всі інгедієнти для борщу:

  • м'ясо – на 21,3%;
  • картопля – на 14,5%;
  • буряк – на 3%;
  • морква – на 13,3%;
  • сметана – на 9,1%.

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Цікаво. що серед усіх овочів дешевшою стала лише білокачанна капуста. Також майже не змінилася ціна буряків.

Намічається дефіцит продуктів

Через війну в українських магазинах утворився дефіцит певних товарів і в кожній області різний.

Наприклад, кияни скаржаться на нестачу молочки, хоча всі основні продукти є просто в меншому асортименті.

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На Київщині потрібно добре постаратися, щоб купити свіжу рибу. Стало менше круп, сирів та хліба.

Найгірша ситуація на сході країни, докладніше про те, яких продуктів не вистачає, читайте у матеріалі.

Раніше ми розповідали, які ще продукти в Україні можуть подорожчати вже найближчим часом, і писали, чи прискорилася в Україні інфляція.

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Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
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Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
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Паливо сьогодні
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ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

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