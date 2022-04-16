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Дефіциту немає, але ціни ростуть: які продукти подорожчають найближчим часом

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 12:13
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Розповідаємо, які продукти та чому дорожчатимуть найбільше під час війни в Україні
Українцям варто готуватися до зростання цін на продукти
Українцям варто готуватися до зростання цін на продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уже на початку квітня в Україні з'явилася статистика щодо росту цін на різні продукти. Зокрема, найбільше подорожчали овочі.

Чому так відбувається та що зростатиме в ціні ще більше, поки в Україні триває війна? Про це "Сьогодні" запитали в члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

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Весь споживчий кошик забезпечений

Експерт каже, що важливо розуміти, що в Україні дефіциту з основних продуктів харчування немає ні на що. А от головна причина зростання цін – логістичні проблеми.

"У нас надзвичайно важкі у зв'язку з війною, розірванням традиційних коопераційних зв'язків логістичні проблеми доставки продуктів з одного регіону в інший. Через блокпости, через небезпеку, наявність вибухонебезпечних пристроїв. І ціна на продукти харчування, на ті самі овочі, є різною по різних регіонах", – пояснив Пендзин.

Що відбувається з цінами на овочі

Традиційно в Україні усі ранні овочі або вирощуються в теплицях, або завозяться з-за кордону. Ранні огірки, помідори, капуста, молода картопля прибували з Єгипту, Ізраїлю, Туреччини, Польщі.

Це все на сьогодні для України недоступне, тому що порти Чорного моря заблоковані. У деяких випадках товари завозять в обхід через інші країни, тому і вартість на них зростає.

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"Коли ми з вами говоримо про об'єктивне зростання цін на ранні овочі, які традиційно в Україні були або імпортовані, або парникові, то ми ж розуміємо, що сьогодні на Закарпатті парника нема, ні на Херсонщині, ні на Запоріжчині ранніх овочів цього року не буде. Є проблеми з Миколаївщиною, Одещиною. При тому, що уряд для того, аби забезпечити традиційно овочами українців у травні-червні, кинув клич щодо посівів овочів на присадибних ділянках, він пропонує міняти там квіти на овочі. Це ж не просто так. Уряд усвідомлює, що на сьогодні, по-перше, логістичні шляхи ускладнені, по-друге, місця виробництва тих овочів мають проблеми. Традиційно овочева група у нас – Херсонщина, але вона сьогодні в окупації", – розповів експерт.

Пендзин зазначив, що ціни на овочі точно зростатимуть до кінця травня-початку червня, поки інші регіони України не засадять свої площі. Потім ціни мають стабілізуватися та знизитися.

Та все ж багато чого залежатиме від логістики.

"Ми не знаємо, як довго буде війна, скільки ще втратить Україна мостів і доріг, а це логістика. Якщо зірвали моста, то логістичний шлях доставки тої самої курятини чи картоплі вимальовується в півтора рази довший. Це ж гроші, пальне, купа додаткових накладних витрат. А все це входить у ціну", – додав експерт.

Хліб також може зростати в ціні

Через війну Україна не змогла експортувати зерно за кордон. Нині у світі зернові підскочили на 70% в ціні відносно минулого року через те, що Україна не може постачати продукцію. Як тільки наші порти розблокуються, а зерно піде за кордон, ціни зростуть і у нас.

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"Поки блоковані порти, Україна не вивозить, у світі росте ціна. Тільки поїде зерно, у нас одразу почне рости ціна на зернові всередині країни, вона буде вирівнюватися. У світі вона впаде, а в нас піде вгору. Тобто, буде серйозна основа для росту ціни на хліб. Цього року буде дуже сильно мінятися структура посівних площ. Сіятимуть те, що буде давати більший дохід, ніж традиційно. Тобто, НБУ очікує, що інфляція буде десь 20%. Я погоджуюся. Продовольча група точно на 22-23% виросте за рік", – пояснив Пендзин.

В яких містах полиці переповнені продуктами, а де їх не вистачає

Раніше ми розповідали, що у деяких районах Києва не вистачає молочної продукції. Покращилася ситуація з яйцями, м'ясом та консервами, однак купити недорогого сиру чи ковбаси складно.

Ситуація під Києвом трохи відрізняється. Наприклад, дуже важко знайти свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. А часом важко знайти навіть сіль чи соду. Також у магазинах деяких районів Київщини немає дріжджів та бананів.

А от ситуація на сході країни значно гірша.

"У нас взагалі в супермаркетах продуктовий колапс. Люди живуть коштом маленьких магазинів. В одному супермаркеті у нас є лише перловка, борошно, олія, деякі фрукти і цибуля. Цукру неможливо купити", – розповів житель Донецької області.

Жителі Дніпра повідомляють, що ніде неможливо знайти дріжджі та ванілін. Зовсім інша ситуація на заході. Наприклад, у Буковелі товарів достатньо.

"Тут все є, окрім нормальних адекватних цін", – пишуть місцеві.

А от у Львові позникали з супермаркетів сухпайки, цукерки та засоби гігієни. Однак львів'яни припускають, що це пов'язано зі збором гуманітарної допомоги.

Ми також розповідали про те, як в Україні прискорилась інфляція, та як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.

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