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Дефицита нет, но цены растут: какие продукты подорожают в ближайшее время

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 апреля, 12:13
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Рассказываем, какие продукты и почему будут дорожать больше всего во время войны в Украине
Украинцам следует готовиться к росту цен на продукты
Украинцам следует готовиться к росту цен на продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже в начале апреля в Украине появилась статистика по росту цен на разные продукты. В частности, больше всего подорожали овощи.

Почему так происходит и что будет расти в цене еще больше, пока в Украине идет война? Об этом "Сегодня" спросили у члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

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Вся потребительская корзина обеспечена

Эксперт говорит, что важно понимать, что в Украине дефицита по основным продуктам питания нет ни на что. А вот основная причина роста цен – логистические проблемы.

"У нас чрезвычайно тяжелые в связи с войной, расторжением традиционных кооперационных связей, логистические проблемы доставки продуктов из одного региона в другой. Из-за блокпостов, из-за опасности, наличия взрывоопасных устройств. И цена на продукты питания, на те же овощи, разная по разным регионам", – пояснил Пендзин.

Что происходит с ценами на овощи

Традиционно в Украине все ранние овощи выращиваются либо в теплицах, либо завозятся из-за границы. Ранние огурцы, помидоры, капуста, молодой картофель прибывали из Египта, Израиля, Турции, Польши.

Это все сегодня для Украины недоступно, потому что порты Черного моря заблокированы. В некоторых случаях товары завозятся в обход через другие страны, поэтому и стоимость на них растет.

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"Когда мы с вами говорим об объективном росте цен на ранние овощи, которые традиционно в Украине были либо импортированы, либо парниковые, то мы же понимаем, что сегодня на Закарпатье парника нет, ни на Херсонщине, ни в Запорожской области ранних овощей в этом году не будет. Есть проблемы с Николаевщиной, Одесской областью. При том, что правительство для того, чтобы обеспечить традиционно овощами украинцев в мае-июне, бросило клич относительно посевов овощей на приусадебных участках, оно предлагает менять там цветы на овощи. Это же не просто так. Правительство осознает, что на сегодняшний день, во-первых, логистические пути усложнены, во-вторых, места производства тех овощей имеют проблемы. Традиционно овощная группа у нас Херсонщина, но она сегодня в оккупации", – рассказал эксперт.

Пендзин отметил, что цены на овощи будут точно расти до конца мая-начала июня, пока другие регионы Украины не засадят свои площади. Затем цены должны стабилизироваться и снизиться.

И все же будет многое зависеть от логистики.

"Мы не знаем, как долго будет война, сколько еще потеряет Украина мостов и дорог, а это логистика. Если взорвали мост, то логистический путь доставки той же курятины или картофеля вырисовывается в полтора раза длиннее. Это же деньги, горючее, куча дополнительных накладных расходов. А все это входит в цену", – добавил эксперт.

Хлеб также может подняться в цене

Из-за войны Украина не смогла экспортировать зерно за границу. Сейчас в мире зерновые подскочили на 70% в цене по отношению к прошлому году из-за того, что Украина не может поставлять продукцию. Как только наши порты разблокируются, а зерно уйдет за границу, цены возрастут и у нас.

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"Пока блокированы порты, Украина не вывозит, в мире растет цена. Только поедет зерно, у нас сразу начнет расти цена на зерновые внутри страны, она будет выравниваться. В мире она упадет, а у нас пойдет вверх. То есть, будет серьезная основа для роста цены на хлеб. В этом году будет очень сильно меняться структура посевных площадей. Будут сеять то, что будет давать больший доход, чем традиционно. То есть НБУ ожидает, что инфляция будет где-то 20%. Я соглашаюсь. Продовольственная группа точно на 22-23% вырастет за год", – объяснил Пендзин.

В каких городах полки переполнены продуктами, а где их не хватает

Раньше мы рассказывали, что в некоторых районах Киева не хватает молочной продукции. Улучшилась ситуация с яйцами, мясом и консервами, однако купить недорогой сыр или колбасу сложно.

Ситуация под Киевом несколько отличается. К примеру, очень трудно найти свежую рыбу, значительно уменьшился выбор круп, сыров и хлеба. А иногда тяжело найти даже соль или соду. Также в магазинах некоторых районов Киевской области нет дрожжей и бананов.

А вот ситуация в стране на востоке гораздо хуже.

"У нас вообще в супермаркетах продуктовый коллапс. Люди живут за счет маленьких магазинов. В одном супермаркете у нас есть только перловка, мука, масло, некоторые фрукты и лук. Сахар невозможно купить", – рассказал житель Донецкой области.

Жители Днепра сообщают, что нигде невозможно найти дрожжи и ванилин. Совершенно другая ситуация на западе. К примеру, в Буковеле товаров достаточно.

"Здесь все есть, кроме нормальных адекватных цен", – пишут местные.

А вот во Львове исчезли из супермаркетов сухпайки, конфеты и средства гигиены. Однако львовяне предполагают, что это связано со сбором гуманитарной помощи.

Мы также рассказывали о том, как в Украине ускорилась инфляция, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.

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