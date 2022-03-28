Центробанк виставив "казковий" курс: що насправді відбувається з доларом в РФ

Розповідаємо, що відбувається з валютою агресора 28 березня, під час війни проти українців

Актуальний курс рубля 28 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара у державі-агресорі дещо опустився, свідчать дані біржі та російського Центробанку.

За інформацією порталу Investing.com, станом на 16:00 28 березня курс долара до рубля опустився на 3,45%.

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Він становить 92,66 рубля за долар, Центробанк цього понеділка встановив курс 95,6 рубля за долар.

Але купити американську валюту готівкою не так просто, оскільки Центробанк ввів відповідні обмеження.

Купити долари у Росії можна лише онлайн, а ось за готівковим доларом йдуть на так званий чорний ринок.

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Там ціни зовсім інші і визначити курс нижче 115 рублів неможливо, а більш реальним є курс близько 140, а десь більше 200 "дерев'яних".

Що буде з доларом в Україні?

Через військові дії в Україні валютний ринок перебуває під великим тиском і функціонує переважно у західній частині країни.

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За даними спеціалізованого порталу "Мінфін", цього тижня курс долара буде на рівні 31 – 32,6 грн у спокійних регіонах, а у прифронтових містах від 31,60 до 35,00 грн.

Курс євро:

у спокійніших районах України — від 35,50 до 38,10 грн

у прифронтових містах – від 35,00 грн до 40,00 грн

Іноді в обмінниках можна побачити неадекватні котирування, тому їх недобросовісні власники намагаються нажитися на відсутності конкуренції.

"Сьогодні" також писали, чи варто українцям купувати долар на чорному ринку, і розповідали, як Росія вдарила крадіжкою у відповідь на санкції.