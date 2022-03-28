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Центробанк выставил "сказочный" курс: что на самом деле происходит с долларом в РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 16:54
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Рассказываем, что происходит с валютой агрессора 28 марта, во время войны против украинцев
Актуальный курс рубля 28 марта
Актуальный курс рубля 28 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара в государстве-агрессоре несколько опустился, свидетельствуют данные биржи и российского Центробанка.

По информации портала Investing.com, по состоянию на 16:00 28 марта курс доллара к рублю опустился на 3,45%.

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Он составляет 92,66 рубля за доллар, Центробанк на этот понедельник установил курс 95,6 рубля за доллар.

Но вот купить американскую валюту наличными не так просто, поскольку Центробанк ввел соответствующие ограничения.

Купить доллары в России можно только онлайн, а вот за наличным долларом идут на так называемый черный рынок.

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Там расценки совсем другие и найти курс ниже 115 рублей нереально, а более реальным является курс около 140, а кое где более 200 "деревянных".

Что будет с долларом в Украине?

Из-за военных действий в Украине валютный рынок находится под большим давлением и функционирует в основном в западной части страны.

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По данным специализированного портала "Минфин", на этой неделе курс доллара будет находиться на уровне 31 – 32,6 грн в спокойных регионах, а в прифронтовых городах — от 31,60 до 35,00 грн.

Курс евро:

  • в более спокойных районах Украины — от 35,50 до 38,10 грн
  • в прифронтовых городах — от 35,00 грн до 40,00 грн

Иногда в обменниках можно увидеть неадекватные котировк – так их недобросовестные владельцы пытаются нажиться на отсутствии конкуренции.

"Сегодня" также писали, стоит ли украинцам покупать доллар на черном рынке, и рассказывали, как Россия ударила воровством в ответ на санкции.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
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JTI JTI
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3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
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