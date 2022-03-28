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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Ожидать роста? Что будет с наличным курсом доллара совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 12:06
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Рассказываем, чего ждать от курса доллара жителям как прифронтовых городов, так и более спокойных регионов страны
Чего ожидать от курса доллара на этой неделе
Чего ожидать от курса доллара на этой неделе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас валютный рынок в Украине находится под особым давлением и функционирует он в основном в западных областях страны, где пока разрушений гражданской инфраструктуры нет. Однако любые новости о проведении военных действий или политические события, связанные с войной в Украине, сразу же отражаются на ценниках в обменнике.

И вообще, из-за стремительной миграции граждан в западные регионы объем валютообменных операций там вырос на 25%-45%, сравнивая с довоенным, в зависимости от области.

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Недельный прогноз курса валют подготовил "Минфин".

Да, по его данным, курс доллара в обменниках финкомпаний будет находиться в пределах коридора:

  • в относительно спокойных районах нашей страны — от 31,00 грн. до 32,60 грн.;
  • в прифронтовых городах — от 31,60 до 35,00 грн.

Евро:

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  • в относительно спокойных районах нашей страны — от 35,50 до 38,10 грн.
  • в прифронтовых городах — от 35,00 грн до 40,00 грн.

Очень часто вы также можете встретить недобросовестных владельцев обменников, которые выставляют неадекватные котировки как приема валюты, так и ее продажы. Заметим, что обменники сейчас фактически вне конкуренции, чем и пользуются.

Правила снятия валюты изменили

Национальный банк Украины принял решение увеличить лимит на снятие наличных в иностранной валюте из собственных счетов.

Отмечается, что ежедневный лимит на снятие в Украине наличных с валютных счетов увеличен с 30 до 100 тыс. грн в эквиваленте.

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"Этот лимит также распространяется на снятие валюты за границей со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках", – отмечается в сообщении.

В то же время лимит на снятие средств в гривне остается действующим и составляет 100 тыс. грн. За границей снять с гривневого счета можно до 100 тысяч гривен, а оплата товаров и услуг с использованием платежных карт будет производиться без ограничений, как в нашей так и в других странах.

"Сегодня" также писали, стоит ли покупать доллар на черном рынке, и рассказывали, как украинцам заработать во время войны.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Надежный тыл
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Между войной и миром
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3
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4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
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Mars Mars
$445 млн
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