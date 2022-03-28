Чекати зростання? Що буде з готівковим курсом долара зовсім скоро

Розповідаємо, чого чекати від курсу долара жителям як прифронтових міст, так і більш спокійних регіонів країни

Чого очікувати від курсу долара цього тижня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі валютний ринок в Україні перебуває під особливим тиском та й функціонує він здебільшого в західних областях країни, де поки руйнувань цивільної інфраструктури немає. Проте будь-які новини щодо проведення військових дій чи політичні події, пов'язані з війною в Україні, відразу ж відбиваються на цінниках в обміннику.

Та й загалом, через стрімку міграцію громадян у західні регіони обсяг валютообмінних операцій там зріс на 25%-45%, порівнюючи із довоєнним, залежно від області.

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Тож тижневий прогноз курсу валют підготував "Мінфін".

Так, за його даними, курс долара в обмінниках фінкомпаній перебуватиме в межах коридору:

у відносно спокійних районах нашої країни — від 31,00 гривень до 32,60 гривень;

у прифронтових містах — від 31,60 гривень до 35,00 гривень.

Євро:

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у відносно спокійних районах нашої країни — від 35,50 гривень до 38,10 гривень.

у прифронтових містах — від 35,00 гривень до 40,00 гривень.

Дуже часто ви також можете зустріти недобросовісних власників обмінників, які виставляють неадекватні котирування як прийому валюти, так і її продажу. Зауважимо, що обмінники зараз фактично поза конкуренцією, чим і користуються.

Правила зняття валюти змінили

Національний банк України ухвалив рішення збільшити ліміт на зняття готівки в іноземній валюті з власних рахунків.

Зазначається, що щоденний ліміт на зняття в Україні готівки з валютних рахунків збільшено з 30 до 100 тис. грн в еквіваленті.

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"Цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках", – наголошується в повідомленні.

Натомість ліміт на зняття коштів у гривні залишається чинним і становить 100 тис. грн. За кордоном зняти з гривневого рахунку можна до 100 тисячі гривень, а оплата товарів та послуг з використанням платіжних карток здійснюватиметься без обмежень, як в нашій так і в інших країнах.

"Сьогодні" також писали, чи варто купувати долар на чорному ринку, і розповідали, як українцям заробити під час війни.