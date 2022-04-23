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Без пояснень залишили без грошей: родина військового поскаржилась на ПриватБанк

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 квітня, 09:20
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Розповідаємо, що банк зробив із карткою військового, і чому родина залишилась без коштів
Родина військового залишилась без грошей через блокування карти
Родина військового залишилась без грошей через блокування карти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Час від часу у клієнтів ПриватБанку виникають різні проблеми. Нещодавно одна з клієнток повідомила, що банк без пояснень заблокував картку її чоловіка-військового.

Про це вона написала у відгуку на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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Що трапилось

Клієнтка розповіла, що її чоловіка мобілізували в березні 2022 року. Для отримання зарплати військового йому потрібно було відкрити картку, і у військовій частині наполягли саме на ПриватБанку. Коли зарплата прийшла, то розпорядитися нею не вийшло.

Як стверджує жінка, гроші намагалися переслати на картку іншого банку для родини. Проте картку заблокували. Через певний час чоловікові вдалося зв'язатися із оператором банку.

"Оператор почав запитувати: чи ви дійсно хотіли переказати кошти? Назвіть свої дані, ваша карта заблокована, зверніться у відділення банку... Він знаходиться на лінії фронту, ризикує своїм життям, не завжди має зв'язок, щоб подзвонити мені і сказати, що живий. Він має доводити телефоном, що він це він. І немає жодної відповіді, чому вийшла така ситуація, його навіть не стали слухати. Протягом дня я дзвонила куди тільки можна, також нічого, мені порадили, щоб чоловік відкрив віртуальну картку і приєднав до отримання коштів, а кошти з цієї карти звісно тютю…Я мати двох дітей, залишилась без роботи, мій чоловік на війні має вибивати свої кровні кошти невідомо з якої причини, в мене просто крик душі", – написала жінка.

Що відповіли у банку

У ПриватБанку зазначили, що деякі операції можуть потрапляти на перевірку. Це роблять для того, аби впевнитись, що їх здійснює саме клієнт, а не третя особа, і цим самим захистити його від шахраїв.

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"Якщо є підозри, що операцію здійснює третя особа – ми вимушені прийняти усі міри задля збереження коштів клієнта. Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта, або не проходження верифікації наражає на ризик втратити свої кошти", – йдеться у повідомленні банку.

У жінки перепросили і пообіцяли розібратися із ситуацією детальніше.

"Навіть не знали, що гроші вкрали"

Раніше ми розповідали, що у клієнтів ПриватБанку викрали виплати по інвалідності, однак від банку не прийшло жодного повідомлення про списання грошей.

Виплата у розмірі 2100 грн була перерахована на карту ПриватБанку 5 квітня. Однак лише через 10 днів люди дізналися, що цих грошей у них на рахунку вже немає.

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"5.04.22 увечері на карту мого сина була перерахована сума 2100 грн, це допомога по інвалідності. Одразу після переказу з картки була знята вся сума трьома платежами, але дізналися ми про це лише 15.04 увечері, тому що жодних СМС від банку не було. Ні про те, що гроші надійшли на карту, ні про те, що вони були зняті в невідомому напрямку!" – написала жінка.

Що на це відповіли у ПриватБанку, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що кіберполіція зафіксувала новий вид шахрайства в Україні, який активно поширюється останнім часом. Як наживаються на українцях, читайте тут.

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