"Навіть не знали, що гроші вкрали": клієнти ПриватБанку розповіли про шахрайську схему

У клієнтів ПриватБанку викрали виплати по інвалідності, однак від банку не прийшло жодного повідомлення про списання грошей

Про те, що гроші викрали, клієнти ПриватБанку дізналися не одразу / Фото: Getty Images, уніан, НБУ, Колаж: Сьогодні

Виплата у розмірі 2100 грн була перерахована на карту ПриватБанку 5 квітня. Однак лише через 10 днів люди дізналися, що цих грошей у них на рахунку вже немає.

Клієнтка скаржиться, що ймовірно з'явилась нова шахрайська схема. Про це йдеться у відгуку на сайті "Мінфін".

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Навіть не знали, що коштів уже нема

Як пише клієнтка, спочатку вони думали, що виплата затримується, однак як виявилось, гроші просто вкрали.

"5.04.22 увечері на карту мого сина була перерахована сума 2100 грн, це допомога по інвалідності. Одразу після переведення з картки була знята вся сума 3-ма платежами, але дізналися ми про це лише 15.04 увечері, тому що жодних смс від банку не було. Ні про те, що гроші надійшли на карту, ні про те, що вони були зняті в невідомому напрямку!" – написала жінка.

З історії платежів у Приват24 вони дізналися, що гроші пішли за призначенням "розваги". Люди одразу ж подзвонили в банк та заблокували картку. Однак їм повідомили, що гроші вже навряд чи вдасться повернути.

"Дуже шкода, що банк не повідомив клієнта про надходження коштів, а також дозволяє списувати з рахунків гроші на підозрілі ресурси без будь-яких смс і підтверджень!!! Тепер у такий нелегкий час син залишився без коштів на придбання медикаментів для підтримки стану здоров'я!" – додала жінка.

Як відповіли у банку

"Виходячи з відгуку, по картці була проведена оплата на сторонньому сайті. Для проведення подібної оплати на сторонньому сайті необхідно ввести дані картки, що відомі лише її власнику, а також підтвердити операцію за допомогою 3D Secure (ввівши код з смс, яке відправляється на фінансовий номер клієнта). За зверненням власника картки в підтримку можна подати заявку на оскарження платежів", – заявили в ПриватБанку.

Клієнтці порадили звернутися за допомогою в чат на офіційному сайті банку, а також переглянути там поради щодо того, як уберегти свої картки та фінанси від шахраїв.

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"Зі своєї сторони ми робимо все, щоб вберегти кошти клієнтів від шахраїв. Ми постійно модернізуємо програмні та технічні засоби, що дозволяють запобігти шахрайським діям, вводиться додаткова перевірка при нетиповості операцій", – додали в компанії.

Проблеми у клієнтів Ощадбанку

Раніше "Сьогодні" розповідали, клієнти Ощадбанку повідомляють, що вони отримують повідомлення про зарахування 6500 грн у рамках програми "єПідтримка", однак на рахунку цих грошей немає.

"Вже 2 дні показує в "Дії", що 6500 грн нараховані, а на рахунку їх немає, що це таке і коли вони прийдуть? Чи взагалі не прийдуть?" – написала користувачка.

"Дія – кошти зараховано. В банку грошей немає", – повідомив ще один клієнт.

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У ще одному відгуку людина написала, що допомогу оформили 28 березня, а станом на 14 квітня грошей все ще не було.

Загалом такі відгуки трапляються часто. Гроші з "єПідтримки" повинні бути зараховані протягом 10 днів, однак люди чекають значно довше.

Що на це відповіли у банку, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що кіберполіція зафіксувала новий вид шахрайства в Україні, який активно поширюється останнім часом. Як наживаються на українцях, читайте тут.