Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Навіть не знали, що гроші вкрали": клієнти ПриватБанку розповіли про шахрайську схему

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 11:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У клієнтів ПриватБанку викрали виплати по інвалідності, однак від банку не прийшло жодного повідомлення про списання грошей
Про те, що гроші викрали, клієнти ПриватБанку дізналися не одразу
Про те, що гроші викрали, клієнти ПриватБанку дізналися не одразу / Фото: Getty Images, уніан, НБУ, Колаж: Сьогодні

Виплата у розмірі 2100 грн була перерахована на карту ПриватБанку 5 квітня. Однак лише через 10 днів люди дізналися, що цих грошей у них на рахунку вже немає.

Клієнтка скаржиться, що ймовірно з'явилась нова шахрайська схема. Про це йдеться у відгуку на сайті "Мінфін".

Реклама

Навіть не знали, що коштів уже нема

Як пише клієнтка, спочатку вони думали, що виплата затримується, однак як виявилось, гроші просто вкрали.

"5.04.22 увечері на карту мого сина була перерахована сума 2100 грн, це допомога по інвалідності. Одразу після переведення з картки була знята вся сума 3-ма платежами, але дізналися ми про це лише 15.04 увечері, тому що жодних смс від банку не було. Ні про те, що гроші надійшли на карту, ні про те, що вони були зняті в невідомому напрямку!" – написала жінка.

З історії платежів у Приват24 вони дізналися, що гроші пішли за призначенням "розваги". Люди одразу ж подзвонили в банк та заблокували картку. Однак їм повідомили, що гроші вже навряд чи вдасться повернути.

"Дуже шкода, що банк не повідомив клієнта про надходження коштів, а також дозволяє списувати з рахунків гроші на підозрілі ресурси без будь-яких смс і підтверджень!!! Тепер у такий нелегкий час син залишився без коштів на придбання медикаментів для підтримки стану здоров'я!" – додала жінка.

Як відповіли у банку

"Виходячи з відгуку, по картці була проведена оплата на сторонньому сайті. Для проведення подібної оплати на сторонньому сайті необхідно ввести дані картки, що відомі лише її власнику, а також підтвердити операцію за допомогою 3D Secure (ввівши код з смс, яке відправляється на фінансовий номер клієнта). За зверненням власника картки в підтримку можна подати заявку на оскарження платежів", – заявили в ПриватБанку.

Клієнтці порадили звернутися за допомогою в чат на офіційному сайті банку, а також переглянути там поради щодо того, як уберегти свої картки та фінанси від шахраїв.

Реклама

"Зі своєї сторони ми робимо все, щоб вберегти кошти клієнтів від шахраїв. Ми постійно модернізуємо програмні та технічні засоби, що дозволяють запобігти шахрайським діям, вводиться додаткова перевірка при нетиповості операцій", – додали в компанії.

Проблеми у клієнтів Ощадбанку

Раніше "Сьогодні" розповідали, клієнти Ощадбанку повідомляють, що вони отримують повідомлення про зарахування 6500 грн у рамках програми "єПідтримка", однак на рахунку цих грошей немає.

"Вже 2 дні показує в "Дії", що 6500 грн нараховані, а на рахунку їх немає, що це таке і коли вони прийдуть? Чи взагалі не прийдуть?" – написала користувачка.

"Дія – кошти зараховано. В банку грошей немає", – повідомив ще один клієнт.

Реклама

У ще одному відгуку людина написала, що допомогу оформили 28 березня, а станом на 14 квітня грошей все ще не було.

Загалом такі відгуки трапляються часто. Гроші з "єПідтримки" повинні бути зараховані протягом 10 днів, однак люди чекають значно довше.

Що на це відповіли у банку, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що кіберполіція зафіксувала новий вид шахрайства в Україні, який активно поширюється останнім часом. Як наживаються на українцях, читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти