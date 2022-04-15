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В Україні змінили правила для депозитів – чи можна забрати гроші під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 квітня, 11:20
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Розповідаємо, як зміняться правила повернення депозитів для українців під час воєнного стану
НБУ пояснив нові правила повернення депозитів
НБУ пояснив нові правила повернення депозитів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні змінили правила повернення банківських депозитів та вкладів фізичним особам та ФОП.

Про зміни в законодавстві розповіли у Нацбанку.

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Отже, якщо ви зробили внесок у будь-якому з платоспроможних банків на території України, то його буде повернено зі 100-відсотковою гарантією під час воєнного часу.

У повідомленні наголошується, що 100% повернення стосується і вже нарахованих відсотків.

"Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не поширюватиметься ", – зазначили у НБУ.

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Однак зауважте, якщо внесок було зроблено в іноземній валюті, то гроші вам повернуть у гривні за актуальним курсом Нацбанку, але лише в тому випадку, якщо банк закривається.

Ці зміни діють на період воєнного стану в Україні, а після його завершення, гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

НБУ дав рекомендації українським банкам

Національний банк оприлюднив відкритого листа до фінансових установ, де закликав банки піти українцям на певні поступки.

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Банки просять дати громадянам можливість тимчасово не обслуговувати кредити і повернути їх тоді, коли люди матимуть гроші.

Також НБУ постановив, що під час діє воєнного стану і ще місяць після його скасування, споживачі не нестимуть відповідальності за протермінування кредитних зобов’язань.

Детальніше про вимоги Національного банку до фінустанови читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що НБУ дозволив українцям купувати готівкову валюту і розповідали, скільки Нацбанк триматиме замороженим офіційний курс долара.

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