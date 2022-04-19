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Банк забрав гроші? Клієнти Ощадбанку скаржаться, що їм не приходять кошти "єПідтримки"

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 17:00
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Розповідаємо, які проблеми у клієнтів Ощадбанку виникають з отриманням коштів "єПідтримки" та що на це відповідають в установі
Людям не приходять кошти "єПідтримки"
Людям не приходять кошти "єПідтримки" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнти Ощадбанку повідомляють, що вони отримують повідомлення про зарахування 6500 грн за програмою "єПідтримка", однак на рахунку цих грошей немає.

Такі відгуки люди залишають на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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У чому проблема

"Вже 2 дні показує в "Дії", що 6500 грн нараховані, а на рахунку їх немає, що це таке і коли вони прийдуть? Чи взагалі не прийдуть?" – написала користувачка.

"Дія – кошти зараховано. У банку грошей немає", – повідомив ще один клієнт.

Ще в одному відгуку людина написала, що допомогу оформили 28 березня, а станом на 14 квітня грошей все ще не було.

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Отже, такі відгуки трапляються часто. Гроші з "єПідтримки" мають бути зараховані протягом 10 днів, однак люди чекають значно довше.

Що кажуть у банку

Ощадбанк наголошує у кожній відповіді на такі відгуки, що він не формує дату виплати, а перераховує кошти одразу ж після фінансування.

"Банк перераховує кошти одразу ж після фінансування, яке здійснюється Мінекономіки", – відповідають у пресслужбі.

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В Україні змінили правила депозитів

В Україні змінили правила повернення банківських депозитів та вкладів фізичним особам і ФОП. Зокрема, якщо ви зробили внесок у будь-якому з платоспроможних банків на території України, то його буде повернено зі 100-відсотковою гарантією під час воєнного стану.

100-відсоткове повернення стосується і вже нарахованих відсотків.

"Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не поширюватиметься", – зазначили у НБУ.

Однак зауважте, якщо внесок було зроблено в іноземній валюті, то гроші вам повернуть у гривні за актуальним курсом Нацбанку, але лише в тому разі, якщо банк закривається.

Ці зміни чинні на період воєнного стану в Україні, а після його завершення гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

"Сьогодні" також писали, що НБУ дозволив українцям купувати готівкову валюту, і розповідали, скільки Нацбанк триматиме замороженим офіційний курс долара.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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