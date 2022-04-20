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"Даже не знали, что деньги украли": клиенты ПриватБанка рассказали о мошеннической схеме

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 11:14
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У клиентов ПриватБанка похитили выплаты по инвалидности, однако от банка не пришло ни одного сообщения о списании денег
О том, что деньги украли, клиенты ПриватБанка узнали не сразу
О том, что деньги украли, клиенты ПриватБанка узнали не сразу / Фото: Getty Images, УНИАН, НБУ, Коллаж: Сегодня

Выплата в размере 2100 грн была перечислена на карту ПриватБанка 5 апреля. Однако только через 10 дней люди узнали, что этих денег у них на счету уже нет.

Клиентка жалуется, что вероятно появилась новая мошенническая схема. Об этом говорится в отзыве на сайте "Минфин".

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Даже не знали, что средств уже нет

Как пишет клиентка, сначала они думали, что выплата задерживается, однако, как оказалось, деньги просто украли.

"5.04.22 вечером на карту моего сына была перечислена сумма 2100 грн, это пособие по инвалидности. Сразу после перевода с карты была снята вся сумма тремя платежами, но узнали мы об этом только 15.04 вечером, потому что никаких смс от банка не было. Ни о том, что деньги поступили на карту, ни о том, что они были сняты в неизвестном направлении!" – написала женщина.

Из истории платежей в Приват24 они узнали, что деньги пошли по назначению "развлечения". Люди сразу же позвонили в банк и заблокировали карту. Однако им сообщили, что деньги уже вряд ли удастся вернуть.

"Очень жаль, что банк не сообщил клиенту о поступлении средств, а также позволяет списывать со счетов деньги на подозрительные ресурсы без каких-либо смс и подтверждений!!! Теперь в такое нелегкое время сын остался без средств на приобретение медикаментов для поддержания состояния здоровья!" – добавила женщина.

Как ответили в банке

"Исходя из отзыва, по карте была произведена оплата на стороннем сайте. Для проведения подобной оплаты на стороннем сайте необходимо ввести данные карты, которые известны только ее владельцу, а также подтвердить операцию с помощью 3D Secure (введя код с смс, отправляемым на финансовый номер клиента). По обращению владельца карты в поддержку можно подать заявку на обжалование платежей", – заявили в ПриватБанке.

Клиентке посоветовали обратиться за помощью в чат на официальном сайте банка, а также просмотреть там советы о том, как уберечь свои карты и финансы от мошенников.

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"Со своей стороны мы делаем все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников. Мы постоянно модернизируем программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия, вводится дополнительная проверка при нетипичности операций", – добавили в компании.

Проблемы у клиентов Сбербанка

Ранее "Сегодня" рассказывали, что клиенты Ощадбанка сообщают, что они получают уведомление о зачислении 6500 грн в рамках программы "єПідтримка", однако на счете этих денег нет.

"Уже 2 дня показывает в "Дії", что 6500 грн начислены, а на счету их нет, что это такое и когда они придут? Или вообще не придут?" – написала пользовательница.

"Дія"– средства засчитаны. У банка денег нет", – сообщил еще один клиент.

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В очередном отклике человек написал, что помощь оформили 28 марта, а по состоянию на 14 апреля денег все еще не было.

В общем, такие отзывы случаются часто. Деньги с "єПідтримки" должны быть засчитаны в течение 10 дней, однако люди ждут значительно дольше.

Что на это ответили в банке, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что киберполиция зафиксировала новый вид мошенничества в Украине, активно распространяющемся в последнее время. Как наживаются на украинцах, читайте здесь.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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