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Банки встановили новий курс: скільки коштує долар в ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank і ПУМБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 березня, 18:35
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки, і як він відрізняється від курсу НБУ
Скільки коштує долар в провідних українських банках
Скільки коштує долар в провідних українських банках / Фото: Getty Images, ua.puma.com, Колаж: Сьогодні

На період воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розповість, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Так, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 8 березня) в банку:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 32,37/32,89 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 32,30/33,30 грн.

Скільки грошей списують з банківських карток в Польщі

Під час розрахунку українською банківською карткою у польських крамницях валюта конвертується згідно з курсом банку, який видав вам цю пластикову карту. За попередніми даними, додаткових комісій не передбачено.

Українські банки пропонують досить вигідний курс, на відміну від тих обмінників, що розміщені поблизу польського кордону. За інформацією Мінфіну, курс злотого на продаж сягав там 12 грн.

Як повідомила українська біженка, яка евакуювалася до Польщі з мінімальним запасом готівки, 8 березня під час розрахунку гривневою карткою "Універсальна" платіжної системи MasterCard у неї списали гривню за курсом 6,5 грн/злотий. Додаткових комісій не зафіксовано.

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Нагадаємо, що з початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані "кредитні канікули".

Раніше ми писали, що Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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