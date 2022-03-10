Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Банки установили новый курс: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 18:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки, и как он отличается от курса НБУ
Сколько стоит доллар в ведущих украинских банках
Сколько стоит доллар в ведущих украинских банках / Фото: Getty Images, ua.puma.com, Коллаж: Сегодня

На период военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

Реклама

Да, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 8 марта) в банке:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);
  • ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банку:

Реклама
  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 32,37/32,89 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 32,30/33,30 грн.

Сколько денег списывают с банковских карт в Польше

При расчете на украинском банковской картой в польских магазинах валюта конвертируется согласно курсу банка, выдавшего вам эту пластиковую карту. По предварительным данным, дополнительные комиссии не предусмотрены.

Украинские банки предлагают достаточно выгодный курс, в отличие от обменников, которые размещены вблизи польской границы. По информации Минфина, курс злотого на продажу достигал там 12 грн.

Как сообщила украинская беженка, которая эвакуировалась в Польшу с минимальным запасом наличных, 8 марта при расчете гривневой картой "Универсальная" платежной системы MasterCard у нее списали гривню по курсу 6,5 грн/злотый. Дополнительные комиссии не зафиксированы.

Реклама

Напомним, что с начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили так называемые "кредитные каникулы".

Ранее мы писали, что Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Стоит запастись бензином? Что происходит с ценами на топливо в Украине София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Банки установили новый курс: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Кредитные каникулы в Украине во время войны – кому банк может пойти навстречу Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39220.11

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2599.33

Litecoin (LTC)

102.6

Ripple (XRP)

0.73

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять