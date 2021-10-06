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Високі ціни на газ в Європі протримаються всю зиму – Єврокомісар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 10:57
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На саміті ЄС-Західні Балкани розповіли, коли чекати зниження цін на газ в Європі
Коли почне знижуватися ціна на газ
Коли почне знижуватися ціна на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що високі ціни на газ в Європі протримаються всю зиму, а навесні почнуть знижуватися.

Про це Сімсон сказала на саміті ЄС-Західні Балкани, який проходить у Словенії.

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"Ціни на газ в Європі будуть залишатися високими протягом зими, ми очікуємо їх зниження до весни 2022 року, – заявила Єврокоміссар на саміті у середу.

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Єврокомісар з енергетики також додала, що довгострокові газові контракти між Росією і ЄС виконуються.

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У той же час голова Єврокоміссії Урсула фон дер Ляйен заявила, що інвестиції в поновлювані джерела енергії в довгостроковій перспективі дозволять Євросоюзу забезпечити стабільність цін і отримати більше незалежності.

"Ціни на газ стрімко зростають, а ціни на поновлювані джерела енергії знизилися за останні роки, і вони стабільні, – заявила голова Єврокоміссії.

Також, за словами Урсули фон дер Ляйен, на наступному тижні Єврокомісія представить комюніке щодо енергетичних питань, яке буде обговорюватися на саміті ЄС.

Газова криза в Європі

На цьому тижні п'ять країн Євросоюзу – Франція, Іспанія, Румунія, Чехія та Греція виступили із заявою про проведення термінового розслідування.

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Причиною став різкий стрибок цін на природний газ, адже листопадові ф'ючерси на біржах торгуються вже по 1600 дол/тис. куб.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що газова криза у ЄС є досить масштабною і вплине на весь світ.

Однак у України є ресурси, щоб пережити опалювальний сезон та втримати тарифи на газ.

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