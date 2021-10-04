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Собьет цену или создаст избыток? Как запуск "Северного потока-2" повлияет на газовый кризис в Европе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
4 октября, 13:42
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Эксперт "Сегодня" рассказал, сколько на самом деле платят за газ в Европе и как на это повлияет запуск "Северного потока-2"
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1,2 тыс.долл. за тысячу кубометров в ходе торгов на бирже ICE в Нидерландах.

Однако эксперт "Сегодня", заместитель Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев уверяет, что газ Европа покупает гораздо дешевле.

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Эксперт отмечает, что это не является фактической ценой газа в Европе, а лишь котировками на одной из бирж, где торгуются финансовые инструменты.

По словам Рябцева, "Газпром" продавал в сентябре 2021 года газ в Европу по средней цене 269,6 долл. за тысячу кубометров.

"Цена 1,2 долл. за тысячу кубометров – это ожидание того, что через пару месяцев весь газ, который будет продаваться в Европе – будет потребляться и его остатков на свободном рынке будет настолько мало, что они будут торговаться по такой цене. "

Геннадий Рябцев отметил, что сейчас поставки голубого топлива осуществляются по долгосрочным и среднесрочным контрактам, а остатки, которые продаются на хабах, будут покупать те компании, которые не заключили такие соглашения.

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Это в том числе и украинский "Нафтогаз", который не заключил соглашение с добытчиками газа.

При чем тут "Северный поток-2"

По словам эксперта, если появятся дополнительные объемы газа, это может снизить эти ожидания, так как на свободном рынке появится достаточное количество остатков.

"Конечно, запуск "Северного потока-2" снизит эти котировки, так как они имеют исключительно спекулятивный характер, – говорит эксперт.

Для того, чтобы это доказать достаточно сравнить объемы спроса и предложения за предыдущие годы и понять, что это не имеет отношения к экономическим законам.

"Сколько Европа потребляла газа, столько и потребляет, и никакие козни не способны взвинтить котировки в 20 раз", – заверил Рябцев.

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Дополняется...

газ
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