Війна не заважає: де в Україні продовжують працювати зоомагазини

Розповідаємо, які зоомагазини працюють в Україні навіть за умов війни

Корм для домашніх тварин: де купити під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні запровадили воєнний стан, а Росія розпочала активні бойові дії проти нашої країни, багато українців зіштовхнулися з проблемою купівлі продуктів харчування для своїх домашніх вихованців.

"Сьогодні" розповідають, у яких зоомаркетах зараз можна купити корм для своїх кішок, собак та інших домашніх тварин.

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Купити товари можна у таких магазинах:

EuroZoo (Київ, Харків);

ZooBonus Shop (Київ, Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Львів, Чернігів);

EliteZoo (Київ);

Інтернет-зоомагазин Pethouse.ua;

Masterzoo (Харків, Київ, село Щасливе, Вінниця, Житомир, Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Львів, Хмельницький, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв);

ZooBoo (Київ);

"ЗооХата" (Бориспіль);

інтернет-магазин "ЗооХата" (Київ);

Rozetka (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Бориспіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Умань, Черкаси, Чернівці. Замовлення та доставка товарів залежить від ситуації з бойовими діями в конкретному регіоні України).

Крім цього, товари для тварин можна купити у звичайних супермаркетах, а саме:

Novus (Київ);

"Велика Кишеня" (Київ, Ужгород, Рівне, Івано-Франківськ);

"Еко-Маркет" (Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Рівне).

Зазначимо, майже кожен зоомагазин працює без стабільного графіку. Крім того, в деяких навіть працюючих магазинах, може не бути необхідного товару. Тому українців просять уточнювати наявність товару перед відвідинами конкретного магазину.

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Готівка у супермаркетах

Через війну українські банки втратили можливість постійно наповнювати банкомати, тож українцям дали можливість отримувати готівкові гроші у касах супермаркетів.

Для цього потрібно розплатитися за обраний товар карткою, ввести пінкод та попросити касира зняти з неї потрібну суму. Сума зняття обмежена і варіюється від 500 до 6000 грн.

Отож, отримати готівку можна у таких магазинах:

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АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сільпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

Лоток (до 6000 грн);

Thrash! (До 6000 грн);

"Точка" (до 6000 грн),

"Сім23" (до 2000 грн);

"Сьогодні" також писали, яку популярну послугу відключили українські банки, та розповіли, що українцям радять не знімати гривню готівкою під час переїзду за кордон.