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Війна не заважає: де в Україні продовжують працювати зоомагазини

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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12 березня, 14:03
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Розповідаємо, які зоомагазини працюють в Україні навіть за умов війни
Корм для домашніх тварин: де купити під час війни
Корм для домашніх тварин: де купити під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні запровадили воєнний стан, а Росія розпочала активні бойові дії проти нашої країни, багато українців зіштовхнулися з проблемою купівлі продуктів харчування для своїх домашніх вихованців.

"Сьогодні" розповідають, у яких зоомаркетах зараз можна купити корм для своїх кішок, собак та інших домашніх тварин.

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Купити товари можна у таких магазинах:

  • EuroZoo (Київ, Харків);
  • ZooBonus Shop (Київ, Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Львів, Чернігів);
  • EliteZoo (Київ);
  • Інтернет-зоомагазин Pethouse.ua;
  • Masterzoo (Харків, Київ, село Щасливе, Вінниця, Житомир, Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Львів, Хмельницький, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв);
  • ZooBoo (Київ);
  • "ЗооХата" (Бориспіль);
  • інтернет-магазин "ЗооХата" (Київ);
  • Rozetka (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Бориспіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Умань, Черкаси, Чернівці. Замовлення та доставка товарів залежить від ситуації з бойовими діями в конкретному регіоні України).

Крім цього, товари для тварин можна купити у звичайних супермаркетах, а саме:

  • Novus (Київ);
  • "Велика Кишеня" (Київ, Ужгород, Рівне, Івано-Франківськ);
  • "Еко-Маркет" (Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Рівне).

Зазначимо, майже кожен зоомагазин працює без стабільного графіку. Крім того, в деяких навіть працюючих магазинах, може не бути необхідного товару. Тому українців просять уточнювати наявність товару перед відвідинами конкретного магазину.

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Готівка у супермаркетах

Через війну українські банки втратили можливість постійно наповнювати банкомати, тож українцям дали можливість отримувати готівкові гроші у касах супермаркетів.

Для цього потрібно розплатитися за обраний товар карткою, ввести пінкод та попросити касира зняти з неї потрібну суму. Сума зняття обмежена і варіюється від 500 до 6000 грн.

Отож, отримати готівку можна у таких магазинах:

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  • АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сільпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • Лоток (до 6000 грн);
  • Thrash! (До 6000 грн);
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сім23" (до 2000 грн);

"Сьогодні" також писали, яку популярну послугу відключили українські банки, та розповіли, що українцям радять не знімати гривню готівкою під час переїзду за кордон.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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