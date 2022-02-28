Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Евакуація в Україні: як будуть курсувати поїзда "Укрзалізниці" по країні та до Польщі

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 10:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про заплановані та додаткові рейси "Укрзалізниці"
Як курсуватимуть поїзди 28 лютого
Як курсуватимуть поїзди 28 лютого / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" повертається до системного формування графіку руху на добу, який може змінюватися в міру необхідності.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

Реклама

Які рейси заплановані 28 лютого по станції Київ

У добу 28 лютого заплановані такі рейси по станції КИЇВ.

  1. №016 РАХІВ — ХАРКІВ 01:56.
  2. №022 ТРУСКАВЕЦЬ — ХАРКІВ 02:50.
  3. №002 КОСТЯНТИНІВКА — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04:02.
  4. №260 ВОРОХТА — КИЇВ 04:21.
  5. №114, №142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06:23.
  6. №715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 06:50.
  7. №722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 09:00 (станція Дарниця 09:22).
  8. №738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50.
  9. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06.
  10. №114, №142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34.
  11. №749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07.
  12. №769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25.
  13. №055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02.
  14. №013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12.
  15. №740 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ. 17:22.
  16. №790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42.
  17. №792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42.
  18. №726 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 18:03.
  19. №081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30.
  20. №067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС. 18:48

Додатково призначено

  1. №715 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 20:00

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Реклама

Які рейси заплановані 28 лютого по станції Харків

Розклад руху поїздів по станції Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:

  1. №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11.
  2. №138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20.
  3. №046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36.
  4. №723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00.
  5. №114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39.
  6. №015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09.
  7. №077 ХАРКІВ-ПАС. — МАРІУПОЛЬ 16:23.
  8. №795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19:27.
  9. №021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15.
  10. №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬК 21:26.
  11. №007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43.
  12. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, які прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів №7603/7604 та №7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 вирушив зі Львова до Чопа та зворотно, а поїзд № 7619/7620 вирушив о 05:27 зі Львова до Чопа та зворотно.

Реклама

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Рейси до Польщі

О 13:00 запланований рейс Львів—Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівцівдо Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Нагадаємо, що у зв'язку з введенням у столиці комендантської години до 8 ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Раніше ми розповідали, що через обстріл у Харківській області постраждали провідники.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Рубль пробив дно! Валюта агресора впала до історичного мінімуму Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Евакуація в Україні: як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці" по країні та до Польщі Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Економіка під ударом? У чому ризики для України через режим надзвичайного стану Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38377.97

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2639.27

Litecoin (LTC)

104.6

Ripple (XRP)

0.72

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти