Эвакуация в Украине: как будут курсировать поезда "Укрзализныци" по стране и в Польшу

"Укрзализныця" возвращается к системному формированию графика движения в сутки, который может изменяться по мере необходимости.
Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Facebook.
Какие рейсы запланированы 28 февраля по станции Киев
В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по станции КИЕВ.
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- №016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01:56.
- №022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 2:50.
- №002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04:02.
- №260 ВОРОХТА – КИЕВ 04:21.
- №114, №142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06:23.
- №715 КИЕВ-ПАСС.— ЛЬВОВ 06:50.
- №722 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС. 09:00 (станция Дарница 09:22).
- №738 КИЕВ-ПАСС. — ЗАПОРОЖЬЕ 11:50.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06.
- №114, №142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13:34.
- №749 КИЕВ-ПАСС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07.
- №769 КИЕВ-ПАСС. — КАМЯНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25.
- №055 КИЕВ-ПАСС. — РАХОВ 15:02.
- №013 КИЕВ-ПАСС. — СОЛОТВИНО 17:12.
- №740 КИЕВ-ПАСС. — КРИВОЙ РОГ ГОЛ. 17:22.
- №790 КИЕВ-ПАСС. — КРОПИВНИЦКИЙ 17:42.
- №792 КИЕВ-ПАСС. — КРЕМЕНЧУГ 17:42.
- №726 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС. 18:03.
- №081 КИЕВ-ПАСС. — УЖГОРОД 18:30.
- №067 КИЕВ-ПАСС. — Варшава ВС. 18:48
Дополнительно назначен:
- №715 КИЕВ-ПАСС. — ЛЬВОВ 20:00.
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы до Закарпатья, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Какие рейсы запланированы 28 февраля по станции Харьков
Расписание поездов по станции Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:
- №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11.
- №138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ — ЛИМАН 08:20.
- №046 КРАМАТОРСК — УЖГОРОД 12:36.
- №723 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС. 15:00.
- №114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14:39.
- №015 ХАРЬКОВ-ПАСС. — РАХОВ 15:09.
- №077 ХАРЬКОВ-ПАСС. — МАРИУПОЛЬ 16:23.
- №795 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ДНЕПР-ГОЛ. 19:27.
- №021 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ТРУХАТЬ 20:15.
- №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26.
- №007 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ОДЕССА ГОЛ. 21:43.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22:40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих до государственной границы Украины со странами ЕС, вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 отправился из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 отправился в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Рейсы в Польшу
В 13:00 запланирован рейс Львов – Хелм, идет работа над назначением удобных сопряжений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов — в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительных поездов из Чопа в Захон (Венгрия).
При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, производится на общих условиях проезда.
Посадка на рейсы "Укрзализныци"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.
Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.
Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.