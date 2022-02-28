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Эвакуация в Украине: как будут курсировать поезда "Укрзализныци" по стране и в Польшу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 10:18
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Рассказываем о запланированных и дополнительных рейсах "Укрзализныци"
Как будут курсировать поезда 28 февраля
Как будут курсировать поезда 28 февраля / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" возвращается к системному формированию графика движения в сутки, который может изменяться по мере необходимости.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" в Facebook.

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Какие рейсы запланированы 28 февраля по станции Киев

В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по станции КИЕВ.

  1. №016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01:56.
  2. №022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 2:50.
  3. №002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04:02.
  4. №260 ВОРОХТА – КИЕВ 04:21.
  5. №114, №142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06:23.
  6. №715 КИЕВ-ПАСС.— ЛЬВОВ 06:50.
  7. №722 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС. 09:00 (станция Дарница 09:22).
  8. №738 КИЕВ-ПАСС. — ЗАПОРОЖЬЕ 11:50.
  9. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06.
  10. №114, №142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13:34.
  11. №749 КИЕВ-ПАСС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07.
  12. №769 КИЕВ-ПАСС. — КАМЯНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25.
  13. №055 КИЕВ-ПАСС. — РАХОВ 15:02.
  14. №013 КИЕВ-ПАСС. — СОЛОТВИНО 17:12.
  15. №740 КИЕВ-ПАСС. — КРИВОЙ РОГ ГОЛ. 17:22.
  16. №790 КИЕВ-ПАСС. — КРОПИВНИЦКИЙ 17:42.
  17. №792 КИЕВ-ПАСС. — КРЕМЕНЧУГ 17:42.
  18. №726 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС. 18:03.
  19. №081 КИЕВ-ПАСС. — УЖГОРОД 18:30.
  20. №067 КИЕВ-ПАСС. — Варшава ВС. 18:48

Дополнительно назначен:

  1. №715 КИЕВ-ПАСС. — ЛЬВОВ 20:00.

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы до Закарпатья, Волыни и Буковины с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

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Какие рейсы запланированы 28 февраля по станции Харьков

Расписание поездов по станции Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:

  1. №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11.
  2. №138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ — ЛИМАН 08:20.
  3. №046 КРАМАТОРСК — УЖГОРОД 12:36.
  4. №723 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС. 15:00.
  5. №114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14:39.
  6. №015 ХАРЬКОВ-ПАСС. — РАХОВ 15:09.
  7. №077 ХАРЬКОВ-ПАСС. — МАРИУПОЛЬ 16:23.
  8. №795 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ДНЕПР-ГОЛ. 19:27.
  9. №021 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ТРУХАТЬ 20:15.
  10. №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26.
  11. №007 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ОДЕССА ГОЛ. 21:43.
  12. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22:40

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих до государственной границы Украины со странами ЕС, вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 отправился из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 отправился в 05:27 из Львова в Чоп и обратно.

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Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Рейсы в Польшу

В 13:00 запланирован рейс Львов – Хелм, идет работа над назначением удобных сопряжений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов — в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительных поездов из Чопа в Захон (Венгрия).

При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.

Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, производится на общих условиях проезда.

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.

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