Война не помеха: где в Украине продолжают работать зоомагазины

После того, как в Украине ввели военное положение, а Россия начала активные боевые действия против нашей страны, многие украинцы столкнулись с проблемой покупки продуктов питания для своих домашних питомцев.
"Сегодня" рассказывают, в каких зоомаркетах сейчас можно купить корм для своих кошек, собак и других домашних животных.
Купить товары можно в таких магазинах:
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- EuroZoo (Киев, Харьков);
- ZooBonus Shop (Киев, Запорожье, Одесса, Черкассы, Львов, Чернигов);
- EliteZoo (Киев);
- интернет-зоомагазин Pethouse.uа;
- Masterzoo (Харьков, Киев, село Щасливе, Винница, Житомир, Одесса, Полтава, Сумы, Запорожье, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог, Днепр, Николаев);
- ZooBoo (Киев);
- "ЗооХата" (Борисполь);
- интернет-магазин "ЗооХата" (Киев);
- Rozetka ( Киев, Днепр, Запорожье, Борисполь, Винница, Івано-Франковск, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Ровне, Тернополь, Ужгород, Умань, Черкассы, Черновцы. Заказ и доставка товаров зависит от ситуации с боевыми действиями в конкретном регионе Украины).
Кроме этого, товары для животных можно купить в обычных супермаркетах, а именно:
- Novus (Киев);
- "Велика Кишеня" (Киев, Ужгород, Ровно, Івано-Франковск);
- "Еко-Маркет" (Киев, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ровно).
Отметим, что почти каждый зоомагазин работает без стабильного графика. Кроме того, в некоторых даже работающих магазинах может не быть необходимого товара. Поэтому украинцев просят уточнять наличие товара перед посещением конкретного магазина.
Наличка в супермаркетах
Из-за войны украинские банки потеряли возможность постоянно наполнять банкоматы, поэтому украинцам дали возможность получать наличные деньги в кассах супермаркетов.
Для этого нужно расплатиться за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму. Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.
Итак, получить наличные можно в таких магазинах:
- "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
- "Сильпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (до 6000 грн);
- Thrash! (до 6000 грн);
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сим23" (до 2000 грн);
"Сегодня" также писали, какую популярную услугу отключили украинские банки, и рассказали, что украинцам советуют не снимать гривню наличными при переезде за границу.