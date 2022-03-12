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Война не помеха: где в Украине продолжают работать зоомагазины

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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12 марта, 14:03
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Рассказываем, какие зоомагазины работают в Украине даже в условиях войны
Корм для домашних животных: где купить во время войны
Корм для домашних животных: где купить во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине ввели военное положение, а Россия начала активные боевые действия против нашей страны, многие украинцы столкнулись с проблемой покупки продуктов питания для своих домашних питомцев.

"Сегодня" рассказывают, в каких зоомаркетах сейчас можно купить корм для своих кошек, собак и других домашних животных.

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Купить товары можно в таких магазинах:

  • EuroZoo (Киев, Харьков);
  • ZooBonus Shop (Киев, Запорожье, Одесса, Черкассы, Львов, Чернигов);
  • EliteZoo (Киев);
  • интернет-зоомагазин Pethouse.uа;
  • Masterzoo (Харьков, Киев, село Щасливе, Винница, Житомир, Одесса, Полтава, Сумы, Запорожье, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог, Днепр, Николаев);
  • ZooBoo (Киев);
  • "ЗооХата" (Борисполь);
  • интернет-магазин "ЗооХата" (Киев);
  • Rozetka ( Киев, Днепр, Запорожье, Борисполь, Винница, Івано-Франковск, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Ровне, Тернополь, Ужгород, Умань, Черкассы, Черновцы. Заказ и доставка товаров зависит от ситуации с боевыми действиями в конкретном регионе Украины).

Кроме этого, товары для животных можно купить в обычных супермаркетах, а именно:

  • Novus (Киев);
  • "Велика Кишеня" (Киев, Ужгород, Ровно, Івано-Франковск);
  • "Еко-Маркет" (Киев, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ровно).

Отметим, что почти каждый зоомагазин работает без стабильного графика. Кроме того, в некоторых даже работающих магазинах может не быть необходимого товара. Поэтому украинцев просят уточнять наличие товара перед посещением конкретного магазина.

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Наличка в супермаркетах

Из-за войны украинские банки потеряли возможность постоянно наполнять банкоматы, поэтому украинцам дали возможность получать наличные деньги в кассах супермаркетов.

Для этого нужно расплатиться за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму. Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.

Итак, получить наличные можно в таких магазинах:

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  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сильпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (до 6000 грн);
  • Thrash! (до 6000 грн);
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сим23" (до 2000 грн);

"Сегодня" также писали, какую популярную услугу отключили украинские банки, и рассказали, что украинцам советуют не снимать гривню наличными при переезде за границу.

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