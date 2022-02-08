В Україні запускають "Дія.City" — Зеленський

Це дозволить стати Україні найбільшим ІТ-хабом Європи

В Україні працюватиме "Дія.City" / Фото: Колаж: Сьогодні, lexinform.com.ua

Україна запускає "Дія.City". Вже сьогодні, 8 лютого, до неї можуть приєднатися і іноземні компанії.

Про це заявив президент України на "Diia Summit".

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"Це цифрова столиця електронної держави. Це один із найкращих податкових та правових режимів на планеті. На планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній та спартапів", — сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, завдяки "Дія.City" частка ІТ у ВВП нашої держави зросте з 4% до 10%, а доходи галузі до 16,5 млрд дол. Це дозволить стати Україні найбільшим ІТ-хабом Європи.

Що таке "Дія.City"?

Ще 14 грудня Верховна Рада ухвалила в другому читанні податковий закон № 5376 про "Дія City". За нього проголосували 285 депутатів.

Проєкт передбачає спеціальні ставки для спеціалістів IT-компаній. Їм пропонують 5% податку на дохід фізичних осіб, єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати та військовий збір у розмірі 1,5%.

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Для компаній з'явиться можливість обирати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

А для для стимулювання інвестицій:

0% на дохід фізосіб як дивіденди, що нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

Нагадаємо, у "Дії" відтепер можна створити дійсно життєво важливий документ.

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