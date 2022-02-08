Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇫🇷 Макрон в Киеве 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине запускают "Дія.City" — Зеленский

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 11:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это позволит стать Украине крупнейшим ІТ-хабом Европы
В Украине будет работать "Дія.City"
В Украине будет работать "Дія.City" / Фото: Коллаж: Сегодня, lexinform.com.ua

Украина запускает "Дія.City". Уже сегодня, 8 февраля, к ней могут присоединиться и иностранные компании.

Об этом заявил президент Украины на "Diia Summit".

Реклама

"Это цифровая столица электронного государства. Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и спартапов", — сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, благодаря "Дія.City" доля ІТ в ВВП нашего государства вырастет с 4% до 10% , а доходы отрасли до 16,5 млрд дол. Это позволит стать Украине самым крупным ИТ-хабом Европы.

Что такое "Дія.City"?

Еще 14 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении налоговый закон №5376 о "Дія.City". За него проголосовали 285 депутатов.

Проект предусматривает специальные ставки для IT-компаний. Им предлагают 5% налога на доход физических лиц, единый социальный взнос в размере 22% минимальной заработной платы и военный сбор в размере 1,5%.

Реклама

Для компаний появится возможность выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (СНО) по ставке 9%.

А для стимулирования инвестиций:

  • 0% на доход физлиц как дивиденды, начисленные компанией-резидентом, при условии их выплаты не чаще 1 раза в 2 года;
  • налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинские стартапы.

Напомним, в "Дії" теперь можно создать действительно жизненно важный документ.

Реклама

Ранее мы писали, какую удобную услугу "Дія" запускает для украинских водителей и рассказывали, чем для украинца обернулась потеря телефона с приложением.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева На портале "Дія" появится новый раздел "Безбарьерность" – для кого он София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Дія" запускает новую услугу: что изменится для водителей Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Пенсионерам в Украине подарят смарфоны с интернетом – Зеленский Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43919.62

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3100.53

Litecoin (LTC)

136.21

Ripple (XRP)

0.87

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять