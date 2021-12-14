Рада ухвалила закон про "Дія City": що це означає

"Дія City" передбачає спеціальні ставки для спеціалістів IT-компаній

"Дія City" регулюватиме податкові умови спеціального правового режиму / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 14 грудня ухвалила в другому читанні податковий закон №5376 про "Дія City". "За" проголосували 285 депутатів.

Про це повідомляє пресс-служба порталу.

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"Документ регулюватиме податкові умови спеціального правового режиму для ІТ-сфери. Це дасть змогу створити в Україні одну з найкращих податкових систем для IT-галузі у світі", – йдеться у повідомленні.

"Дія City" передбачає спеціальні ставки для спеціалістів IT-компаній. Їм пропонують 5% податку на дохід фізичних осіб, єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати та військовий збір у розмірі 1,5%.

Для компаній з'явиться можливість обирати між податком на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

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А для для стимулювання інвестицій:

0% на дохід фізосіб як дивіденди, що нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

"Дія City"

Проект "Дія City" Міністерство цифрової трансформації України презентувало ще у вересні 2020 року. Йдеться про вільну економічну зону, в якій діє особливий правовий режим, який має створити умови для розвитку української IT-індустрії.

Основний закон, присвячений "Дія City", №1667-IX "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" Рада ухвалила загалом 15 липня. Президент підписав його 11 серпня.

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Міністерство планує повноцінний запуск цього режиму з початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших транспортних компаній світу американська Lyft розглядає можливість приєднання до податкового режиму "Дія City".

Нагадаємо, що Вже з 19 грудня через онлайн-портал "Дія" можна буде отримати виплату 1000 грн тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.