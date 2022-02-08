Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
10 лютого 03:30 на
Фігурне катання
Чоловіки, довільна
програма. Фінал
10 лютого 04:25 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-хафпайп
3-й фінальний заїзд
10 лютого 08:15 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, гірськолижна
комбінація, слалом. Фінал
10 лютого 09:00 на
Лижні гонки
Жінки, 10 км
Класичний стиль. Фінал
10 лютого 09:15 на
Сноуборд
Чоловіки, сноуборд-кросс
Фінал
10 лютого 13:50 на
Фрістайл
Змішані команди
Акробатика, другий фінал
10 лютого 14:00 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 5000 м
Фінал
10 лютого 15:30 на
Санний спорт
Командні змагання
Естафета. Фінал
Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇫🇷 Макрон у Києві 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У "Дії" можна буде створити життєво важливий документ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 10:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, який документ можна буде скласти онлайн та як він допоможе іншим людям
Незабаром у "Дії" з'явиться нова послуга
Незабаром у "Дії" з'явиться нова послуга / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незабаром згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде зробити онлайн, через портал державних послуг "Дія".

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своєму Telegram-каналі.

Реклама

У службі підтримки "Дії" нам відповіли, що функція наразі недоступна і точного терміну запуску поки що невідомо.

Грищук також наголосив, що інформація про посмертне донорство є прихованою до моменту смерті, тож написана вами згода або незгода зніме з ваших рідних відповідальність.

Нова довідка в "Дії"

Міністр цифрової трансформації повідомив, що тепер на порталі можно отримати довідку про відсутність судимості.

Реклама

Раніше для цього потрібно було звернутися до сервісного центру МВС, а тепер можна згенерувати онлайн та завантажити.

Зауважте, що отримати довідку можна лише через портал, а не через застосунок. Для цього знайдіть на екрані меню "Послуги" та серед них оберіть "Довідки та витяги".

У переліку доступних довідок ви знайдете потрібну вам "Довідку про відсутність судимості".

Реклама

"Сьогодні" раніше писали, яку зручну послугу "Дія" запускає для українських водіїв і розповідали, чим для українця обернулася втрата телефону із застосунком.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва У "Дії" можна буде створити життєво важливий документ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Із зарплат українців вираховують чималі суми — знають про це не всі Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Що буде з "Північним потоком-2" і чи вистачить газу Україні: Коболєв про газову кризу Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44844.21

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum (ETH)

3173.35

Litecoin (LTC)

139.75

Ripple (XRP)

0.9

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти