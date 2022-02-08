У "Дії" можна буде створити життєво важливий документ

Розповідаємо, який документ можна буде скласти онлайн та як він допоможе іншим людям

Незабаром у "Дії" з'явиться нова послуга / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незабаром згоду або незгоду на посмертне донорство можна буде зробити онлайн, через портал державних послуг "Дія".

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своєму Telegram-каналі.

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У службі підтримки "Дії" нам відповіли, що функція наразі недоступна і точного терміну запуску поки що невідомо.

Грищук також наголосив, що інформація про посмертне донорство є прихованою до моменту смерті, тож написана вами згода або незгода зніме з ваших рідних відповідальність.

Нова довідка в "Дії"

Міністр цифрової трансформації повідомив, що тепер на порталі можно отримати довідку про відсутність судимості.

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Раніше для цього потрібно було звернутися до сервісного центру МВС, а тепер можна згенерувати онлайн та завантажити.

Зауважте, що отримати довідку можна лише через портал, а не через застосунок. Для цього знайдіть на екрані меню "Послуги" та серед них оберіть "Довідки та витяги".

У переліку доступних довідок ви знайдете потрібну вам "Довідку про відсутність судимості".

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"Сьогодні" раніше писали, яку зручну послугу "Дія" запускає для українських водіїв і розповідали, чим для українця обернулася втрата телефону із застосунком.