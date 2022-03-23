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В Україні підскочили ціни на продукти – скільки доводиться платити

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23 березня, 13:45
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Розповідаємо, наскільки змінилися ціни на продукти протягом березня
Люди залишають в магазинах більше грошей, ніж місяць тому
Люди залишають в магазинах більше грошей, ніж місяць тому / Фото: Колаж: Сьогодні

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари. До списку в основному увійшли соціально важливі продукти. Проте на деякі товари це обмеження вже скасували.

"Сьогодні" з'ясували, наскільки загалом зросли ціни на звичайні продукти за березень порівняно з лютим.

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Незначне, але зростання

Для порівняння даних ми взяли ресурс "Мінфін". За його даними, зростання цін на продукти у березні 2022 року таки відбулося.

"Індекс споживчих цін на продукти харчування у цілому у березні 2022 склав 102,04%. Порівняно з попереднім місяцем ціни в середньому зросли на 2,04%. В лютому 2022 індекс цін на продукти харчування відносно попереднього місяця складав 104,65%", – йдеться у аналізі.

Скільки коштують продукти харчування

Станом на 22 березня середня ціна на гречку у найбільших супермаркетах країни – 57,60 грн. У лютому середньомісячна ціна була 50,48 грн.

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Ціна на олію Олейну рафіновану змінилася не так сильно. Якщо у лютому середня ціна була 56,83 грн за 850 мл, то у березні – 57,10 грн.

А от борошно навпаки подешевшало. За кілограм у лютому в середньому потрібно було віддати 22,50 грн. У березні – 21,80 грн.

Така ж ситуація і з цукром. За 1 кг у лютому – 26,23 грн, а у березні – 26,13 грн.

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Подорожчання стосується і молока. Попереднього місяця 900 мл Простоквашино 1% коштувало 31,36 грн, у цього вже 32,90 грн.

Ціни на м'ясо змінились так:

  • кілограм курячого філе у лютому – 124,41 грн, у березні – 119,90 грн;
  • куряче стегно: 97,44 грн – 101,90 грн;
  • свинина лопатка: 108,39 грн – 114,92 грн;
  • свинина ошийок 144,61 грн – 149,58 грн.

За 10 штук курячих яєць зараз потрібно в середньому віддати 41 грн проти 38,92 грн у попередньому місяці.

Подорожчання торкнулося і деяких овочів:

  • 1 кг картоплі коштував 12,10 грн – зараз 16,05 грн;
  • капуста білокачанна: 20,61 грн – 27,43 грн;
  • цибуля біла: 37,62 грн – 33,20 грн;
  • морква: 15,97 грн – 23,70 грн;
  • буряк: 17,42 грн – 25,70 грн.

Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти

Держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій. В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг;
  • макаронні вироби – 1 кг;
  • олія соняшникова – 1 кг;
  • м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кава – 200 г.

Де ці продукти можна отримати, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, які продукти можуть подорожчати в Україні і писали, скільки вони коштують у польських магазинах.

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