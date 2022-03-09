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Ціни на деякі продукти в Україні взяли на контроль – що потрапило до списку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 17:59
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Розповідаємо, як місцева влада обмежуватиме ціни на деякі види продуктів в Україні
Кабмін розширив повноваження місцевої влади
Кабмін розширив повноваження місцевої влади / Фото: Колаж: Сьогодні

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари.

Про це йдеться у постанові №233 від 6 березня.

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Отже, до списку товарів, ціни на які контролюються місцевою владою, потрапили:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупа гречана;
  • крупа вівсяна;
  • свинина;
  • яловичина;
  • птиця (тушки курячі);
  • молоко;
  • вершкове масло;
  • сметана;
  • яйця курячі;
  • олію соняшникову;
  • цукор кристалічний;
  • капуста білокачанна;
  • цибуля ріпчаста;
  • буряк;
  • морква;
  • картопля.

Серед інших, нехарчових товарів у списку етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпальне та зріджений газ.

Обмеження на продаж товарів

Мережа магазинів "АТБ" через складну гуманітарну ситуацію в країні оголосила про запровадження обмежень на певні види товарів.

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З 28 лютого максимум по дві одиниці в одні руки відпускають:

  • хліб;
  • батони;
  • крупи;
  • цукор;
  • сіль;
  • макаронні вироби;
  • олія.

"Сьогодні" також писали, як працюють відділення "Укрпошти" й розповідали, у які міста "АТБ" привозить продукти в першу чергу.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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