Ціни на деякі продукти в Україні взяли на контроль – що потрапило до списку

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари.
Про це йдеться у постанові №233 від 6 березня.
Отже, до списку товарів, ціни на які контролюються місцевою владою, потрапили:
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- борошно пшеничне;
- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- крупа гречана;
- крупа вівсяна;
- свинина;
- яловичина;
- птиця (тушки курячі);
- молоко;
- вершкове масло;
- сметана;
- яйця курячі;
- олію соняшникову;
- цукор кристалічний;
- капуста білокачанна;
- цибуля ріпчаста;
- буряк;
- морква;
- картопля.
Серед інших, нехарчових товарів у списку етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпальне та зріджений газ.
Обмеження на продаж товарів
Мережа магазинів "АТБ" через складну гуманітарну ситуацію в країні оголосила про запровадження обмежень на певні види товарів.
З 28 лютого максимум по дві одиниці в одні руки відпускають:
- хліб;
- батони;
- крупи;
- цукор;
- сіль;
- макаронні вироби;
- олія.
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