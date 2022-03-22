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Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти – де можна отримати набір

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 березня, 15:05
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Розповідаємо, у яких областях можна отримати набір продуктів цілий місяць безкоштовно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій.

Про це свідчить постанова Кабміну №328, яке виклали на офіційному сайті відомства.

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В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
  • крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг;
  • макаронні вироби – 1 кг;
  • олія соняшникова – 1 кг;
  • м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;
  • цукор – 1 кг;
  • молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кава – 200 г.

У документі наголошується, що список продуктів не є остаточним і може бути змінений, а при видачі продуктових наборів допустимо відхилення на 20%.

Де можна отримати продукти?

Продовольча допомога надаватиметься у таких регіонах:

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  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область;
  • м. Київ.

Цей список аналогічний списку регіонів, у яких діє програма "єПідтримка".

Які продукти стали дефіцитом

У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану деякі продукти, особливо в областях, де ведуться активні бойові дії, стали справжнім дефіцитом і зникають із полиць блискавично.

Наші читачі з різних куточків країни розповіли, що важко знайти такі товари:

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  • консерви (особливо тушонка та дешеві види риби);
  • свіже м'ясо;
  • молочні та кисломолочні продукти;
  • крупи;
  • цукор;
  • борошно;
  • хліб (за словами киян, у магазини найчастіше привозять одні батони);
  • дешеві види сиру та ковбаси;
  • масло;

Можна також помітити, що першими розкуповують дешеві продукти, а на полицях залишаються дорогі делікатеси.

"Сьогодні" також розповідали, які продукти можуть подорожчати в Україні і писали, скільки вони коштують у польських магазинах.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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