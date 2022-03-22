Українцям безкоштовно роздаватимуть продукти – де можна отримати набір

Держава безкоштовно роздаватиме продукти українцям, які мешкають у зонах активних бойових дій.
Про це свідчить постанова Кабміну №328, яке виклали на офіційному сайті відомства.
В основному йдеться про продукти тривалого зберігання, тобто крупи та консерви, а повний список на одну людину на місяць виглядає так:
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- зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
- крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг;
- макаронні вироби – 1 кг;
- олія соняшникова – 1 кг;
- м'ясні, рибні, бобові консерви – 2,5 кг;
- цукор – 1 кг;
- молоко або його замінник (згущене молоко, сухе молоко у перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 кг;
- хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
- чай, кава – 200 г.
У документі наголошується, що список продуктів не є остаточним і може бути змінений, а при видачі продуктових наборів допустимо відхилення на 20%.
Де можна отримати продукти?
Продовольча допомога надаватиметься у таких регіонах:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область;
- м. Київ.
Цей список аналогічний списку регіонів, у яких діє програма "єПідтримка".
Які продукти стали дефіцитом
У зв'язку з запровадженням в Україні воєнного стану деякі продукти, особливо в областях, де ведуться активні бойові дії, стали справжнім дефіцитом і зникають із полиць блискавично.
Наші читачі з різних куточків країни розповіли, що важко знайти такі товари:
- консерви (особливо тушонка та дешеві види риби);
- свіже м'ясо;
- молочні та кисломолочні продукти;
- крупи;
- цукор;
- борошно;
- хліб (за словами киян, у магазини найчастіше привозять одні батони);
- дешеві види сиру та ковбаси;
- масло;
Можна також помітити, що першими розкуповують дешеві продукти, а на полицях залишаються дорогі делікатеси.
"Сьогодні" також розповідали, які продукти можуть подорожчати в Україні і писали, скільки вони коштують у польських магазинах.