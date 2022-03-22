Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты – где можно получить набор

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 марта, 15:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, в каких областях можно получить набор продуктов на целый месяц бесплатно
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, которые живут в зонах активных боевых действий.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 328, которое выложили на официальном сайте ведомства.

Реклама

В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

  • зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
  • крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
  • макаронные изделия – 1 кг;
  • масло подсолнечное – 1 кг;
  • мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
  • сахар – 1 кг;
  • молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
  • хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кофе – 200 г.

В документе отмечается, что список продуктов не является окончательным и может быть изменен, а при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%.

Где можно получить продукты?

Продовольственная помощь будет оказываться в таких регионах:

Реклама
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область;
  • г. Киев.

Этот список аналогичен списку регионов в которых действует программа "єПідтримка".

Какие продукты стали дефицитом

В связи с введение в Украине военного положения некоторые продукты, особенно в областях, где ведутся активные боевые действия, стали настоящим дефицитом и пропадают с полок молниеносно.

Наши читатели из разных уголков страны рассказали, что трудно найти такие товары:

Реклама
  • консервы (особенно тушенка и дешевые виды рыбы);
  • свежее мясо;
  • молочные и кисломолочные продукты;
  • крупы;
  • сахар;
  • мука;
  • хлеб (по словам киевлян, в магазины чаще привозят одни батоны);
  • дешевые виды сыра и колбасы;
  • масло;

Можно также заметить, что первыми раскупают дешевые продукты, а на полках остаются дорогие деликатесы.

"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине и писали, сколько они стоят в польских магазинах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Главное о деньгах
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42857.79

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

3004.15

Litecoin (LTC)

121.81

Ripple (XRP)

0.85

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять