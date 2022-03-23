В Украине подскочили цены на продукты – сколько приходится платить

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. В список в основном вошли социально-важные продукты. Однако на некоторые товары это ограничение уже отменили.
"Сегодня" выяснили, насколько в целом выросли цены на обычные продукты за март по сравнению с февралем.
Незначительный, но рост
Для сравнения данных мы взяли ресурс "Минфин" По его данным, рост цен на продукты в марте 2022 года все же произошел.
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"Индекс потребительских цен на продукты питания в целом в марте 2022 года составил 102,04%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в среднем выросли на 2,04%. В феврале 2022 года индекс цен на продукты питания по отношению к предыдущему месяцу составлял 104,65%", – говорится в анализе.
Сколько стоят продукты питания
По состоянию на 22 марта средняя цена на гречку в крупнейших супермаркетах страны 57,60 грн. В феврале среднемесячная стоимость была 50,48 грн.
Цена на масло подсолнечное Олейна рафинированное изменилась не так сильно. Если в феврале средняя цена была 56,83 грн за 850 мл, то в марте – 57,10 грн.
А вот мука наоборот подешевела. За килограмм в феврале в среднем нужно было отдать 22,50 грн. В марте – 21,80 грн.
Такая же ситуация и с сахаром. За 1 кг в феврале – 26,23 грн, а в марте – 26,13 грн.
Подорожание касается и молока. В предыдущем месяце 900 мл Простоквашино 1% стоило 31,36 грн, в этом уже 32,90 грн.
Цены на мясо изменились так:
- килограмм куриного филе в феврале – 124,41 грн, в марте – 119,90 грн;
- куриное бедро: 97,44 грн – 101,90 грн;
- свинина лопатка: 108,39 грн – 114,92 грн;
- свинина ошеек 144,61 грн – 149,58 грн.
За 10 штук куриных яиц сейчас нужно в среднем отдать 41 грн против 38,92 грн в предыдущем месяце.
Подорожание коснулось и некоторых овощей:
- 1 кг картофеля стоил 12,10 грн – сейчас 16,05 грн;
- капуста белокочанная: 20,61 грн – 27,43 грн;
- лук белый: 37,62 грн – 33,20 грн;
- морковь: 15,97 грн – 23,70 грн;
- свекла: 17,42 грн – 25,70 грн.
Украинцам будут бесплатно раздавать продукты
Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:
- зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
- крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
- макаронные изделия – 1 кг;
- масло подсолнечное – 1 кг;
- мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
- сахар – 1 кг;
- молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
- хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) – 1 кг;
- чай, кофе – 200 г.
Где эти продукты можно получить, читайте в нашем материале.
"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине и писали, сколько они стоят в польских магазинах.