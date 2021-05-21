В "трубу" вкладуть 40 млрд, щоб ціна газу для українців була адекватною

Гроші підуть на інфраструктуру, ремонти, техобслуговування та діагностику ГТС, каже Сергій Макогон

Українська газотранспортна система / Фото: AFP

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила план розвитку газотранспортної системи України на 2021–2030 роки, який передбачає, що в ГТС буде інвестовано 37,3 млрд грн.

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Про це ТОВ "Оператор ГТС України" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Гендиректор компанії Сергій Макогон заявив, що ОГТСУ керується довгостроковою стратегією, роботою на перспективу. Тому зосередить зусилля на модернізаціі та оптимізаціі газотранспортної системи, щоб максимально ефективно підготувати її до роботи в умовах будівництва газопроводів в обхід України.

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За його словами, цього року компанія вже вклала 2 млрд грн в розвиток ГТС. А до кінця року сума інвестицій складе близько 10 млрд грн. Кошти будуть направлені на реалізацію об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, ремонти, технічне обслуговування та діагностику газотранспортної системи.

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"Саме заради майбутнього – адекватних тарифів для населення, безперебійного постачання газу, реалізації проектів декарбонізації – варто нинішні доходи інвестувати в модернізацію ГТС", – заявив Макогон.

Нагадаємо, гендиректор ОГТС заявив, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Однак цей збиток буде неприємним, але не смертельним для нас.

Також повідомлялося, що "Оператор ГТС України" оприлюднив ключові фінансові показники за 2020 рік, з якого випливає, що дохід від діяльності на міжнародних ринках склав 47,5 млрд грн, а чистий прибуток – 20,4 млрд.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ