Україна несподівано запропонувала Росії допомогу у перекачуванні газу до Європи

"Газпрому" потрібно звернутись з пропозицією щодо збільшення обсягів контракту, каже Сергій Макогон

Російський газовий монополіст "Газпром" очікує складний сезон закачування газу у Європу влітку 2021 року, тому Україна в черговий раз підтверджує готовність надати додаткові потужності для транзиту газу з РФ до Євросоюзу для своєчасного поновлення запасів "блакитного" палива у ЄС.

Реклама

Про це глава "Оператор ГТС України" Сергій Макогон пише на свої сторінці у Facebook.

За його словами, "Газпрому" тільки потрібно звернутись з відповідною пропозицією по збільшення обсягів контракту і забронювати додаткові потужності.

"Якщо "Газпром" не бажає бронювати додаткові потужності для транзиту, то альтернативне рішення – дозволити європейським трейдерам отримувати газ на кордоні Україна-РФ та далі самостійно транспортувати його у Європу", – додав Макогон.

Цікаво, що на сайті "Газпрому" ніяк не відреагували на пропозицію української сторони, а тільки похвалилися, що з 2011 року по першій гілці трубопроводу "Північний потік" до Європи було прокачано 400 млрд куб. м газу.

В тренді Стартував прийом заявок на карантинні 8000 гривень: як оформити та хто отримає гроші

Реклама

Нагадаємо, що "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А після запуску двох "Турецьких потоків" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов на нові газопроводи, тож Україна втрачає 10-12 млрд куб. м транзиту щороку.

Так, 2020 року транзит російського газу в Європу через українську ГТС склав 55,8 млрд куб. м (-38% порівняно з 2019 роком).

Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших ГТС у світі. Пропускна здатність системи на кордоні з Росією на вході становить 290 млрд куб. м на рік, на виході – 175 млрд, у тому числі з країнами ЄС – 142,5 млрд.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама