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Україна за рік отримала майже 50 млрд доходу від перекачування російського газу

30 квітня, 18:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

"Оператор ГТС України" зараз майже не заробляє на внутрішньому споживачеві

"Оператор ГТС України", який запропонував Росії допомогу в перекачуванні газу до Європи, 2020-го отримав 20,4 млрд гривень чистого прибутку.

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Про це з посиланням на результати першого року роботи повідомляє прес-служба підприємства.

Компанія оприлюднила ключові фінансові показники за минулий рік, млрд грн:

  • чистий прибуток – 20,4;
  • дохід від діяльності на міжнародних ринках – 47,5;
  • дохід від діяльності на внутрішньому ринку – 10,1;
  • операційні витрати – 34,6;
  • сплачені податки за підсумками року – 14,9;
  • EBITDA – 29,7.

У компанії підкреслили, що 2020-го 83% доходу від основної діяльності отримано в результаті міжнародних операцій, і тільки 17% припадає на внутрішній ринок.

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"Компанія зараз майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування в кінцевій ціні на газ становить усього 23 копійки/куб. М (без ПДВ) або близько 3%" , – йдеться в повідомленні.

Цікаво, що прибуток ОГТС майже збігся з чистим збитком НАК "Нафтогаз України" за минулий рік (19,0 млрд грн), якому 2019-го відрізали "трубу".

Нагадаємо, Верховна Рада 31 жовтня 2019 ухвалила законопроект № 2239-1, яким відокремила від "Нафтогазу" діяльність з транспортування природного газу, сертифікувала нового незалежного оператора газотранспортної системи і створила умови для укладання транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами.

Про те, навіщо Україні потрібен був анбандлінг, дізнавайтеся з сюжету новин "Сьогодні":

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