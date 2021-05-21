В "трубу" вложат 40 млрд, чтобы цена газа для украинцев была адекватной

Деньги пойдут на инфраструктуру, ремонт, техобслуживание и диагностику ГТС, говорит Сергей Макогон

Украинская газотранспортная система / Фото: AFP

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021-2030 годы, который предусматривает, что в ГТС будет инвестировано 37,3 млрд грн.

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Об этом ООО "Оператор ГТС Украины" сообщает на своей странице в Facebook.

Гендиректор компании Сергей Макогон заявил, что ОГТСУ руководствуется долгосрочной стратегией, работой на перспективу. Поэтому сосредоточит усилия на модернизации и оптимизации газотранспортной системы, чтобы максимально эффективно подготовить ее к работе в условиях строительства газопроводов в обход Украины.

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По его словам, в этом году компания уже вложила 2 млрд грн в развитие ГТС. А к концу года сумма инвестиций составит около 10 млрд грн. Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонт, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы.

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"Именно ради будущего – адекватных тарифов для населения, бесперебойного снабжения газа, реализации проектов декарбонизации – стоит нынешние доходы инвестировать в модернизацию ГТС", – заявил Макогон.

Напомним, гендиректор ОГТС заявил, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Однако этот ущерб будет неприятным, но не смертельным для нас.

Также сообщалось, что "Оператор ГТС Украины" обнародовал ключевые финансовые показатели за 2020 год, из котороых следует, что доход от деятельности на международных рынках составил 47,5 млрд грн, а чистая прибыль – 20,4 млрд.

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