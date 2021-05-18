Добудова Nord Stream – 2: чи стане для України критичною втрата 5 млрд доларів

Будівництво "Північного потоку - 2" / Фото: REUTERS/Anton Vaganov

У разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" (Nord Stream – 2) Україна загалом втратить 5-6 млрд доларів. Однак цей збиток стане неприємним, але не смертельним для нас.

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Про це гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив виданню ExPro.

"У будь-якому разі в Україні все буде добре. Так, ми втратимо 1,5 млрд доларів доходів від транзиту щорічно. Так, це сумно, але не смертельно", – розповів чиновник.

За його словами, компанія забезпечить транспортування від видобутку та імпорту до споживачів. І зараз вона працює над тим, щоб всі в Україні були з газом навіть у разі добудови "Північного потоку – 2".

Макогон звернув увагу, що проблеми від завершення цього проекту будуть і в Європі, адже там багато політиків неправильно розуміють ситуацію і вважають, що маршрут через Україну збережеться і вони завжди зможуть отримати газ через нашу територію.

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"Але це не так. Якщо вони дозволять завершити "Північний потік – 2", то поставок через Україну більше не буде. Ми не зможемо підтримувати нашу ГТС "на всяк випадок" в очікуванні, коли хтось замовить якісь обсяги транзиту. Крім того, є ризики того, що наші північні сусіди нам у цьому допоможуть – чи викопають труби зі свого боку, чи підірвуть щось у нас, як було в Грузії чи Туркменістані", – висловив припущення керівник ГТС України.

Він переконаний, щойно у "Газпрому" з’явиться технічна можливість обійти Україну – він це зробить, як це вже було доведено на прикладі газопроводу "Турецький потік".

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"Україна більше нічого не транспортує до Греції, Болгарії, Туреччини і навіть Румунії. У нас залишилася тільки Молдова. Вони б перевели і Молдову, проте там є проблема з Придністров’ям", – каже Макогон.

За його словами, те ж саме буде з "Північним потоком – 2", потужність якого 55 млрд куб м. Торік Україна теж прокачала 55 млрд куб м, тому Росія зможе обійтися без транзиту через Україну.

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"Залишається надія на санкції, які зможуть зупинити будівництво. Наразі нема ніякого компромісного варіанту, який був би вигідний Україні у разі запуску "Північного потоку – 2". 1,5 млрд доларів ми заробляємо на транзиті. Якщо газ піде через "Північний потік – 2", у нас він автоматично подорожчає, тому що вартість транспортування з Німеччини буде дорожчою, це ще близько 2-3 млрд доларів втрат для економіки. Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі та непрямі втрати України від запуску "Північного потоку-2" у 5-6 млрд на рік. І особливо потрібно пам’ятати про мілітарну безпеку. Без транзиту інтерес до нас зі сторони ЄС значно знизиться, а це розв’яже руки Росії", – підсумував гендиректор ГТС України.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що нарощування військової присутності РФ на рубежах України і "Північний потік – 2" несуть загрозу безпеці Європи.

Також писалося, що Блінкен швидше за все порушить питання "Північного потоку – 2" на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час сесії Арктичної ради.