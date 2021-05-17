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У Німеччині будівництво "Північного потоку – 2" дозволили продовжити

17 травня, 13:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Дозвіл на будівництво було призупинено через позов екологів, так як територія має особливе значення для гніздових птахів

Росіяни прагнуть добудувати "Північний потік - 2"

Росіяни прагнуть добудувати "Північний потік - 2" / Фото: Reuters

Німеччина дозволила продовжити будівництво газопроводу "Північний потік 2" у виключній економічній зоні.

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Про це повідомляє Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії ФРН (BSH), передає Reuters.

Дозвіл на будівництво був призупинений через позов екологів, які стверджували, що територія району прокладки "Північного потоку-2" має особливе значення для гніздових птахів.

Однак було ухвалено рішення, що прокладку труб у виключній економічній зоні можна відновити.

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У партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз Німеччини" є розбіжність думок щодо будівництва "Північного потоку – 2". Деякі члени партій вважають цей проєкт політичною помилкою.

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Як ми раніше писали, лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав зупинити будівництво "Північного потоку – 2" в разі подальшого загострення ситуації на Донбасі.

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