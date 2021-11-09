Українцям у "червоних зонах" хочуть роздати гроші: хто їх отримає

Нардепи зареєстрували законопроєкт, згідно з яким деякі українці зможуть отримати допомогу

Бізнесу та найманим працівникам хочуть допомогти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нардепи запропонували виділити 3 млрд гривень допомоги бізнесу та найманим працівникам у "червоних зонах" адаптивного карантину.

Відповідний законопроєкт вже є на сайті Ради.

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3 млрд гривень хочуть направити на соціальну підтримку застрахованих людей, які постраждали через карантин. Гроші будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень у дохідну частину бюджету.

Допомога українцям із комуналкою у "червоній зоні"

Українцям, які мешкають у червоній зоні карантину, на 50% збільшили розмір субсидії, оскільки сім'ї, які вимушено більше часу проводять будинки, витрачають більше електроенергії, води та газу.

Оскільки в Україні субсидії монетизовані, якщо сім'я не почала витрачати більше грошей на комуналку, заощаджене можна залишити на власні потреби.

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Раніше експерт розповіла, що деякі представники більшого бізнесу все-таки змогли покращити свої доходи та міцно стоять на ногах.

Також нещодавно ми писали, наскільки дуже нова хвиля коронавірусу може вдарити по українській економіці.