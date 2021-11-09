Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українцям у "червоних зонах" хочуть роздати гроші: хто їх отримає

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
9 листопада, 14:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардепи зареєстрували законопроєкт, згідно з яким деякі українці зможуть отримати допомогу
Бізнесу та найманим працівникам хочуть допомогти
Бізнесу та найманим працівникам хочуть допомогти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нардепи запропонували виділити 3 млрд гривень допомоги бізнесу та найманим працівникам у "червоних зонах" адаптивного карантину.

Відповідний законопроєкт вже є на сайті Ради.

Реклама

3 млрд гривень хочуть направити на соціальну підтримку застрахованих людей, які постраждали через карантин. Гроші будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень у дохідну частину бюджету.

Допомога українцям із комуналкою у "червоній зоні"

Українцям, які мешкають у червоній зоні карантину, на 50% збільшили розмір субсидії, оскільки сім'ї, які вимушено більше часу проводять будинки, витрачають більше електроенергії, води та газу.

Оскільки в Україні субсидії монетизовані, якщо сім'я не почала витрачати більше грошей на комуналку, заощаджене можна залишити на власні потреби.

Реклама

Раніше експерт розповіла, що деякі представники більшого бізнесу все-таки змогли покращити свої доходи та міцно стоять на ногах.

Також нещодавно ми писали, наскільки дуже нова хвиля коронавірусу може вдарити по українській економіці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти