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У "червоній зоні" українцям роздають гроші на комуналку. Скільки можна отримати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 18:36
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Для українців нормативи споживання комунальних послуг збільшать на 50%
Заощаджене можна залишити на власні потреби
Заощаджене можна залишити на власні потреби / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, які мешкають у "червоній зоні" карантину на 50% збільшили розмір субсидії. Оскільки сім'ї, які вимушено більше часу проводять вдома, витрачають більше електроенергії, води та газу.

Рішення оприлюднили на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

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Оскільки в Україні монетизовано субсидії, а родина не почала витрачати більше грошей на комуналку, то заощаджене можна залишити на власні потреби.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3,7 тис. грн та живе один у стандартній однокімнатній квартирі, то за комуналку може платити лише 450 грн. Решта ж за нього компенсує держава за рахунок субсидії.

Такий українець отримає 1,7 тис. грн на оплату комуналки, а якби регіон перебував у "зеленій зоні", то він би отримав лише тисячу гривень. Це пов'язано з тим, що нормативи споживання збільшать на 50%.

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Які доходи враховуються під час розрахунку?

  • заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб;
  • допомога з безробіття, інші страхові виплати, що призначаються фондами соціального страхування;
  • грошові перекази, одержані з-за кордону;
  • соціальні виплати, що призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;
  • пенсія;
  • стипендія;
  • інші прибутки.

Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

  • заяву про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
  • довідки про доходи (за потреби);
  • копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);
  • договір найму (оренди) житла (за наявності).

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022-й передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

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Нагадаємо, вже восени 2021-го може розпочати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить оформлення допомоги для пересічних громадян, а для держави зробить простіше перевірку субсидіантів.

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