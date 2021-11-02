Гірше, ніж очікувалося. Як нова хвиля COVID-19 вдарить по економіці України – прогноз

Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз зростання української економіки у 2021 та 2022 роках через рекордні показники захворюваності на COVID-19

Оксфорд дав економічний прогноз для України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Oxford Economics погіршив очікування зростання реального ВВП України у 2021 році з 4% до 3,5%, а також прогноз зростання економіки у 2022 році.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на прогноз Oxford Economics у їх розпорядженні.

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Згідно з ним, українська економіка не зможе зрости на 3,5% і зупиниться на показнику 3,4%.

"Ми знизили наш прогноз зростання ВВП на 2021 рік з 4% до 3,5%, щоб відобразити четверту хвилю COVID-19, яка може загальмувати відновлення у четвертому кварталі. Україна реєструє близько 20 тис. нових випадків COVID на день – це найвищий показник від початку пандемії", – йдеться у повідомленні.

Аналітки взяли до уваги і темпи вакцинації, які, попри зростання, все одно далекі від ідеальних показників. Економіка зросте лише за умови прогресу з темпами вакцинації, відзначили аналітики.

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У 2023 та 2024 роках аналітики прогнозують зростання української економіки на 2,8 та 4%. А вже у 2025 році цей показник може становити 4,1%.

Якою буде інфляція?

у 2021 році, за прогнозами Oxford Economics, очікується на рівні 9,7% з тенденцією до зниження;

у 2022 році чекають вже 8,1%;

у 2023-му – 5,4%;

а у 2025 році рекордно низькі 5%.

Однак зазначається, що ускладнити завдання Нацбанку можуть стрімке зростання цін на газ у Європі та високі витрати на електроенергію.

Експорт товарів

За даними Oxford Economics, цього року Україна нарощуватиме експорт товарів до 22,6%, а наступного року цей показник знизиться на 11,8%.

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Потім знову почнеться тенденція на зростання:

на 5,3% у 2023 році;

на 4,4% у 2024 році;

на 5,2% у 2025 році.

"Імпорт товарів в Україну за підсумками цього року зросте на 18,4% з подальшим спадом на 3,7% 2022-го, але повернеться до зростання 2023-го – на 3,4%, 2024-го – на 2 ,7%, 2025 року -на 3,7%", – пише Інтерфакс.

Курс гривні

Аналітики очікують, що середньорічний курс гривні у 2021 році становитиме 27,3 грн за долар, а у 2022 – 28,7.

У 2023 році девальвація триватиме і коридор курсу становитиме 29,4 грн за долар.

Експерти "Сьогодні" також дали різні прогнози на 2022 рік.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, невеличка девальвація може бути навіть корисна для гривні.

А от керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин має менш оптимістичний прогноз і вважає, що курс може підскочити до 33-35 грн.

"Сьогодні" також писали, що несприятлива ситуація в економіці США може позначитися на курсі долара в усьому світі.