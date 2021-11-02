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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Радоваться нечему: как проблемы в США ударят по курсу доллара во всем мире

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 11:13
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Цифры очень низкие: как экономические проблемы в США могут повлиять на курс доллара в Украине и мире
Что происходит с экономикой США и чего ожидать от курса доллара
Что происходит с экономикой США и чего ожидать от курса доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Доллар США – одна из самых популярных в мире валют, а для Украины курс доллара является одним из важнейших экономических показателей.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что происходит с долларом на мировых валютных рынках и что будет с американской валютой дальше.

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Американская инфляция слишком высока для того, чтобы продолжать накачивать систему деньгами. В то же время состояние экономики США вполне позволяет забрать с рынка часть стимулов.

"Быстрые темпы вакцинирования населения вместе с расширенными федеральными затратами на уровне 2,8 трлн. долларов способствуют восстановлению экономической системы и ее прекрасному самочувствию. Основа для жесткости монетарных условий существуют", – говорит эксперт.

Что происходит с экономикой?

Первая оценка ВВП США за III квартал показывает, что экономика выросла всего на 2%, при том, что прогноз предполагал рост на 2,5%, а предыдущее значение составило 6,7%.

Это очень слабые цифры. Понятно, что будет еще два релиза, каждый из которых традиционно пересматривается для улучшения. Но пока с опорой именно этой статистике радоваться нечему", – говорит Гойлов.

Сейчас индекс потребительских цен в США составляет 5,3%, что значительно выше целей на уровне 2%.

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При этом нельзя не отметить, что во время пандемии заметно выросли расходы американцев на товары параллельно с падением спроса на услуги.

"Возвращение экономической системы к нормальному ритму жизни без ограничений и локдаунов плавно выравнивает дисбаланс и стабилизирует инфляцию. Однако если интерес к товарам будет постоянно нарастать, это может потребовать повышения ставок заранее. Просто для того, чтобы охладить экономику."

Процентные ставки: когда они возрастут?

Пока процентная ставка в США находится в целевом диапазоне 0-0,25% годовых. Можно говорить о том, что она нулевая или стремится к этому.

Если исходить из абсолютно положительной уверенности в том, что никаких форс-мажоров больше не будет, к середине 2022 года ФРС США завершит программу стимулирования.

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"Инфляция, согласно базовому сценарию, к тому времени ослабнет и вернется к уровням ниже 4%, в идеале – 3,0-3,5%. Тогда Федрезерв сможет начать повышать ставки уже в ІІІ квартале 2022 года. Но вероятнее всего, что это произойдет в начале 2023 года", – отметил Андрей Гойлов.

Если Федеральная резервная система будет последовательна, доллар станет в долгосрочный восходящий канал. Если объем стимулирования будет уменьшаться, значит, поток свободных денег будет меньше. Для доллара в этом безусловный позитив.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что будет с курсом доллара в Украине во время локдауна.

А также писали прогноз курса гривны к иностранным валютам на 2022 год.

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