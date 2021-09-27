Міцна гривня чи захмарний долар: якого курсу чекати українцям у 2022 році

Як коливатиметься курс долара у новому, 2022 році і чому невеличка девальвація гривні може бути корисною для української економіки

Рекордний врожай і загроза нового локдауну: експерти "Сьогодні" дали прогноз курсу долару на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Уже через кілька місяців 2021 рік добігає кінця, а такі значні для валютного ринку події часто відображаються на курсі і не завжди в кращу для українців сторону.

"Сьогодні" розібрались, яким буде курс долара у наступному році та чому невелика девальвація гривні може бути навіть корисною для української економіки.

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Голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що є низка чинників, які що забезпечують добру підтримку для гривні:

Україна збирає рекордний врожай (він продається за доволі високими цінами, і його вистачить надовго);

через тиждень буде практично повністю закрито питання виплат за зовнішніми боргами держави у 2021 році;

графік виплат за державним боргом у 2022 році помірний, а резерви НБУ дуже високі та забезпечують запас міцності на роки вперед.

Ці чинники дають підстави очікувати продовження стабільності на валютному ринку, каже Роман Шпек.

Більшу частину заощаджень експерт рекомендує тримати у національній валюті, незважаючи на високу інфляцію навколо.

"Досвід останніх років засвідчив, що навіть в умовах сезонних та інших курсових коливань така стратегія виправдовує себе", – зазначає голова Ради Незалежної асоціації банків.

Негативний сценарій

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що протягом наступного року коридор середнього курсу становитиме 28,3-28,9 грн/дол.

Експерт також зазначає, що до верхньої межі цього діапазону курс наблизиться наприкінці року.

"Базовий сценарій передбачає стримане зростання економіки, урожай на середньому рівні останніх двох років, а також середні ціни на експорт при підвищених цінах на енергоносії", – каже Андрій Шевчишин.

Однак розглядає аналітик і менш оптимістичний сценарій, у який закладається безліч негативних факторів, зокрема зниження експортних цін через економічну кризу в Китаї.

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Також негативно на курс може впливати відтік капіталу з ринків, що розвиваються і України зокрема, аппатічность економічного відновлення, високі енергетичні ціни, які стримують зростання.

Якщо усі ці негативні прогнози справдяться, курс може досягти 33-35 грн/дол, прогнозує Шевчишин.

Позитивний прогноз

Інвестиційний аналітик Вадим Бардась має більш оптимістичний прогноз.

На його думку, протягом 2022 року курс коливатиметься у межах 27-28 гривень зі збереженням тренду на поступову ревальвацію гривні.

"Це буде відбуватися завдяки сприятливій кон’юнктурі на сировинних ринках та зменшенню зовнішньої заборгованості України", – вважає експерт.

Зміни курсу протягом року

За словами Вадима Бардася, наступного року курс очікують так звані сезонні коливання, пов’язані із особливостями української та глобальної економіки.

Зміцнення гривні, на думку інвест-аналітика, очікується в кінці весни та на початку літа 2022 року.

А також на початку 4-го кварталу через зменшення платежів за зовнішньою заборгованістю, зростання ділової активності та збільшення валютних надходжень від аграріїв та металургів.

"З огляду на деяку ймовірність ескалації військово-політичних ризиків в Україні та незначне збільшення зовнішніх виплат, є сенс купувати долар нині із закриттям позиції до початку весни 2022 року", – наголосив експерт.

Девальвація корисна?

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголошує, що занадто міцна гривня "нікому не потрібна", а невелика девальвація є навіть корисною.

"Невеличка девальвація корисна для держави, невеличка девальвація вигідна нашим експортерам. Міцна гривня нікому не потрібна – ні економіці, ні експортерам".

Натомість економіст наголосив, що девальвація, тобто падіння гривні, не має бути значною і повинна коливатись в межах 5-10 копійок.

"В бюджеті 2022 року закладений курс 28,6, але я абсолютно впевнений, що такого курсу не буде", – розповів нам Олег Пендзин.

На думку Олега Пендзина, у 2022 році курс долару 27,5-27,8 грн/дол. повністю відповідав би економічним запитам та поточній ситуації в Україні.

Однак експерт зазначив, що дуже негативно на коливання валют в Україні може вплинути різке зростання захворюваності на коронавірус та черговий локдаун.

Якщо ж ситуація буде більш-менш стабільною, на початку року варто очікувати курсу 27,5 грн/дол, а до кінця року цей показник становитиме приблизно 27,8-28 грн/дол, додав Пендзин.

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