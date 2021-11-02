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Хуже, чем ожидалось. Как новая волна COVID-19 ударит по экономике Украины – прогноз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 15:02
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Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз роста украинской экономики в 2021 и 2022 годах из-за рекордных показателей заболеваемости COVID-19
Оксфорд дал экономический прогноз для Украины
Оксфорд дал экономический прогноз для Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Oxford Economics ухудшил ожидание роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4 до 3,5%, а также прогноз роста экономики в 2022 году.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прогноз Oxford Economics в их распоряжении.

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Согласно ему, украинская экономика не сможет вырасти на 3,5% и остановится на показателе 3,4%.

"Мы снизили наш прогноз роста ВВП на 2021 год с 4% до 3,5%, чтобы отразить четвертую волну COVID-19, которая может затормозить восстановление в четвертом квартале. Украина регистрирует около 20 тыс. новых случаев COVID в день – это самый высокий показатель с начала пандемии", – говорится в сообщении.

Аналитики приняли во внимание и темпы вакцинации, которые, несмотря на рост, все равно далеки от идеальных показателей. Экономика вырастет только при прогрессе с темпами вакцинации, отметили аналитики.

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В 2023 и 2024 годах аналитики прогнозируют рост украинской экономики на 2,8 и 4%. А уже в 2025 году данный показатель может составить 4,1%.

Какая будет инфляция?

  • в 2021 году, по прогнозам Oxford Economics, ожидается на уровне 9,7% с тенденцией к понижению;
  • в 2022 году ждут уже 8,1%;
  • в 2023-м – 5,4%;
  • а в 2025 году рекордно низкие 5%.

Однако отмечается, что усложнить задачу Нацбанка могут стремительный рост цен на газ в Европе и высокие затраты на электроэнергию.

Экспорт товаров

По данным Oxford Economics, в текущем году Украина будет наращивать экспорт товаров до 22,6%, а в следующем году данный показатель снизится на 11,8%.

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Затем снова начнется тенденция на рост:

  • на 5,3% в 2023 году;
  • на 4,4% в 2024 году;
  • на 5,2% в 2025 году.

"Импорт товаров в Украину по итогам этого года вырастет на 18,4% с последующим спадом на 3,7% в 2022-м, но вернется к росту в 2023-м – на 3,4%, в 2024-м – на 2,7% , в 2025 году – на 3,7%", – пишет "Интерфакс".

Курс гривни

Аналитики ожидают, что среднегодовой курс гривни в 2021 году составит 27,3 грн за доллар, а в 2022 – 28,7.

В 2023 году девальвация продолжится и коридор курса составит 29,4 грн за доллар.

Эксперты "Сегодня" также дали разные прогнозы на 2022 год.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, небольшая девальвация может быть даже полезна гривне.

А вот руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин имеет менее оптимистичный прогноз и считает, что курс может подскочить до 33–35 грн.

"Сегодня" также писали, что неблагоприятная ситуация в экономике США может отразиться на курсе доллара во всем мире.

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