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Чекати на допомогу від держави? Що буде з малим бізнесом, який опинився у "червоній зоні"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
9 листопада, 11:33
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Разом із експертом розповідаємо, до чого готується малому бізнесу під час чергової хвилі коронавірусу
До чого готуватися малому бізнесу в "червоних зонах" цього разу
До чого готуватися малому бізнесу в "червоних зонах" цього разу / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова хвиля коронавірусу не змусила себе чекати і все більше областей переходять у "червону зону", де діють суворі обмеження.

Посилення карантину у першу чергу б’є по українському бізнесу, і найбільше – по малому та середньому.

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Чи потрібно підприємцям готуватись до нового локдауну та що робити зараз, "Сьогодні" розбиралсь з екпертом.

Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців та член Української ради бізнесу Борис Емельдеш запевняє, що так сильно, як у 2019 році хвиля COVID-19 вже не вдарить.

"Так сильно як локдаун 2019 не вдарить, тому що тоді було багато дурних обмежень. Наразі таких немає, і бізнес навчився пристосовуватися до роботи в умовах карантину", – каже експерт.

Однак, зараз з’явилось нове правило, яке передбачає штрафи за відсутність засобів індивідуального захисту і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

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Емельдеш вважає, що це досить небезпечна тенденція і вона викликає бурю незадоволення.

Контролювати – нереально

Експерт наголошує, що підприємці не взмозі проконтролювати ці моменти повністю і тим паче змусити людей щось робити.

"Наприклад, якщо людина без маски та без ковід-сертифікату зайшла до торговельного залу, і прийшла перевірка, то її автоматично штрафують. А отже, має стояти охорона на вході, а це додаткові витрати для підприємця. Насправді це неможливо", – зазначив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців.

Що робити?

На думку експерта, малим підприємцям повинні дозволити обслуговувати невакцинованих відвідувачів, але за умови носіння маски та 100% вакцинації персоналу.

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"Магазин маленького підприємця – це не місце, де накопичується багато людей. Тому цілком припустимо, щоб для категорії ФОПів дозволили працювати так. Це стосується роботи ринків відкритого типу. За умови, що на вході буде контроль відвідувачів, щоб пропускали людей у масках та рукавичках", – пояснює Емельдеш.

Підтримка від держави

За словами нашого експерта, 8 тисяч гривень – це дуже символічна "допомога", яка насправді не вплине суттєво на стан малого бізнесу.

Емельдеш наголошує, що у даний період часу малий бізнес не є пріоритетною проблемою для держави, тож для ФОПів не існує жодних програм допомоги.

"Що справді потрібно для малого бізнесу – це звільнення його від сплати оренди. Як це регулювати – питання складне, але його треба вирішувати, якщо Україна входитиме до локдауну", – зазначив експерт.

Хто зміг вижити в "червоній зоні"?

Член Української ради бізнесу Надія Бедричук у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіла, що карантин сильно вдарив по ФОП, оскільки у них традиційно немає фінансових накопичень та подушки безпеки на відміну від великого бізнесу.

За словами Бедричук, торгівля у фізичних точках продажу постраждала в пандемію набагато більше ніж цифрові послуги, адже не всі види бізнесу можуть перейти в онлайн-формат.

"Сьогодні" також розповідали, на чому зараз можна заробити в Україні.

Та пояснювали, кого можуть оштрафувати за відстуність сертифіката про вакцинацію у "червоній зоні".

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