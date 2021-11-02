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Потреби українців змінились? Який бізнес збагатився, а кого знищила "червона зона"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 10:00
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Жіночий бізнес чи авторинок? Хто зазнав найбільших збитків, а хто заробив під час пандемії
Який бізнес зміг заробити під час пандемії
Який бізнес зміг заробити під час пандемії / Фото: Колаж: Сьогодні

Все більше областей України переходить у червону зону і бізнес просто волає про допомогу.

Підприємці скаржаться на дозвіл обслуговувати лише вакцинованих і прогнозують величезні збитки для бізнесу.

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Однак є галузі, у яких підприємцям вдалося не лише втриматись на плаву, а й виграти порівняно з іншим бізнесом.

"Сьогодні" разом з членом Наглядової ради Української ради бізнесу Надією Бердичук розибрались у цьому питанні.

За словами експертки, пандемія безумовно вдарила по економіці і зробила програвшими усіх.

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"Однак є ті, хто зміг обернути пандемію на свою користь. Найкраще почував себе бізнес, який не залежав від фізичних продажів – онлайн торгівля товарами (відповідно, і доставка)", – розповідає Надія Бердичук.

Також пандемія не сильно зашкодила IT сектору та усім дистанційним послугам.

Серед автоматизованого бізнесу та такого, що передбачає велику частку ручної праці виграв перший, оскільки велика кількість працівників хворіла і влада запровадила жорсткі вимоги з вакцинації.

Кому було непросто?

"Жіночий бізнес опинився у гіршому становищі, тому що переважно орієнтується на офлайн торгівлю та послуги. Діджитал бізнес, де зосереджено більше чоловіків-підприємців, почував себе стійкішим", – спостегіла експерт.

Також, сильно програв той бізнес, який не може повністю перейти онлайн:

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  • торгівельно-розважальні центри;
  • салони краси;
  • фітнес клуби;
  • кінотеатри, театри та інші розважальні заклади.

Пандемія також спровокувала зміну поведінки споживачів, яка призвела до збитків у окремих секторах.

"Коли всі сидять на карантині, продаж ділових костюмів, парфумерії, туристичних путівок та абонементів у басейн йде зі скрипом. Разом з тим, злетіли продажі вітамінів та продуктів для здоров'я", – розповіла Бердичук.

Помітна зміна споживацької поведінки і по товарах довгострокового користування та приватним інвестиціям.

За словами члена Наглядової ради Української ради бізнесу, українці почали більше облаштовувати свої оселі, робити ремонт, купувати нову побутову техніку, тож збільшився попит на ринку нерухомості.

Окрім цього зріс попит на авторинку, а також обсяг депозитів та інвестицій приватних осіб в акції та облігації.

Однак ситуація може різко змінитись і станеться ситуація так званого "відкладеного попиту", каже експерт.

"Що стосується бізнесу, який програв або виграв внаслідок зміни споживчих звичок, то тут ситуація може бути відіграна назад. Наприклад, з послабленням карантину та відкриттям кордонів очевидно зростуть обсяги авіаперевезень та туризм відчує силу "відкладеного попиту", – розповіла Бердичук.

Які якості потрібно розвивати підприємцям

Наша експертка радить розвивати бізнес у напрямку діджиталізації та робити його більш гнучким.

"Уміння перебудуватися таким чином, щоб не залежати від форс мажорних обставин і зберігати своїх клієнтів за будь-яких умов."

Однак деякі звички залишаться з нами і після пандемії та стануть новою нормою життя, наприклад – дистанційна робота.

Тому після закінчення пандемії коронавірусу великі офісні приміщення будуть менш затребуваними ніж у докарантинні часи.

Раніше "Сьогодні" з експертом розбирались, чому український бізнес опинився у нерівних умовах.

А також писали, як "червона зона" почала знищувати прибуток кафе та ресторанів в Україні.

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