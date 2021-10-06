Українцям до 900 доларів підвищать середню зарплату. Хто може розраховувати на надбавку?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в наступному році для українців піднімуть мінімальну і середню зарплату.
Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.
"Середня зарплата в Україні зараз вже вище $500. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми в наступному році середню зарплату зробимо на рівні $800-900, а мінімальну – на рівні $700", – підкреслив прем'єр.
За його словами, останнім часом тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися. Оскільки люди їдуть за кордон не тільки через зарплати, а й через медицину, інфраструктуру, безпеку і перспективи для дітей. А в Україні з'явилися окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися.
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"Всі ці речі серед пріоритетних реформ команди президента. І люди це помічають. Соціологи фіксують, що 80-90% громадян бачать позитивні результати "Великого будівництва". З огляду на те, що цей проєкт масштабується на різні галузі, то це точно стане позитивним сигналом для багатьох наших співвітчизників про те, що ситуація змінюється, і це повинно стимулювати людей жити і працювати в Україні", – сказав Шмигаль.
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Безробіття в Україні
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