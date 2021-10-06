Українцям до 900 доларів підвищать середню зарплату. Хто може розраховувати на надбавку?

За словами Шмигаля, останнім часом тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися

За словами Шмигаля, середня зарплата в Україні зараз вже вище $500 / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в наступному році для українців піднімуть мінімальну і середню зарплату.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

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"Середня зарплата в Україні зараз вже вище $500. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми в наступному році середню зарплату зробимо на рівні $800-900, а мінімальну – на рівні $700", – підкреслив прем'єр.

За його словами, останнім часом тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися. Оскільки люди їдуть за кордон не тільки через зарплати, а й через медицину, інфраструктуру, безпеку і перспективи для дітей. А в Україні з'явилися окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися.

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"Всі ці речі серед пріоритетних реформ команди президента. І люди це помічають. Соціологи фіксують, що 80-90% громадян бачать позитивні результати "Великого будівництва". З огляду на те, що цей проєкт масштабується на різні галузі, то це точно стане позитивним сигналом для багатьох наших співвітчизників про те, що ситуація змінюється, і це повинно стимулювати людей жити і працювати в Україні", – сказав Шмигаль.

Безробіття в Україні

У серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм для підтримки розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

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У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 у травні. Порівняно з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію із червнем 2020 року) – на 23,6%.