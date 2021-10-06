Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українцям до 900 доларів підвищать середню зарплату. Хто може розраховувати на надбавку?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 12:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами Шмигаля, останнім часом тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися
За словами Шмигаля, середня зарплата в Україні зараз вже вище $500
За словами Шмигаля, середня зарплата в Україні зараз вже вище $500 / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в наступному році для українців піднімуть мінімальну і середню зарплату.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

Реклама

"Середня зарплата в Україні зараз вже вище $500. Це абсолютний рекорд для нашої держави. Для тих же лікарів ми в наступному році середню зарплату зробимо на рівні $800-900, а мінімальну – на рівні $700", – підкреслив прем'єр.

За його словами, останнім часом тренд щодо виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися. Оскільки люди їдуть за кордон не тільки через зарплати, а й через медицину, інфраструктуру, безпеку і перспективи для дітей. А в Україні з'явилися окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися.

Читайте також:

Реклама

"Всі ці речі серед пріоритетних реформ команди президента. І люди це помічають. Соціологи фіксують, що 80-90% громадян бачать позитивні результати "Великого будівництва". З огляду на те, що цей проєкт масштабується на різні галузі, то це точно стане позитивним сигналом для багатьох наших співвітчизників про те, що ситуація змінюється, і це повинно стимулювати людей жити і працювати в Україні", – сказав Шмигаль.

Безробіття в Україні

У серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм для підтримки розвитку економіки і бізнесу.

У Міністерстві економіки анонсують "додаткові урядові заходи" для створення робочих місць і працевлаштування безробітних.

Реклама

У Нацбанку прогнозують підвищення до кінця 2021 року. Головною причиною падіння безробіття в Нацбанку називають пожвавлення економіки.

У червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 у травні. Порівняно з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію із червнем 2020 року) – на 23,6%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Фінанс-дайджест
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти