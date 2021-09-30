Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей до конца года

Эксклюзивный консенсус-прогноз экспертов "Сегодня" на III квартал сбылся на 85%

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Четвертый квартал 2021 года для украинцев окажется разным: кому-то повысят зарплату, пенсию, а кто-то увы, окажется без работы. Цены вырастут для всех одинаково, так как инфляция ускорится. Что будет с тарифами на отопление – остается только гадать, ведь импортный газ уже стоит втрое дороже, чем три месяца назад. Да еще и доллар подорожает.

"Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на IV квартал 2021 года. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский. Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

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Инфляция за IV квартал

Все эксперты уверены, что рост цен, начавшийся в конце третьего квартала, ускорится в четвертом. Инфляция превысит 3% за квартал, это более 13% годовых. В 2020 году инфляция была 5%.

Как пояснил Андрей Забловский, цены ускорят рост из-за увеличения коммунальных тарифов и цен на газ, роста стоимости импорта на фоне ускорения глобальной продовольственной инфляции.

С ним согласен и Виктор Скаршевский.

"Инфляция ускорится, учитывая ожидаемое повышение тарифов на тепло для населения из-за подорожавшего газа, и составит 3-3,5% за октябрь-декабрь", – рассчитал эксперт.

Андрей Шевчишин дал прогноз 2,9%. Он говорит, что летние дефляционные месяцы позади, внутреннее потребление в связи с карантином топчется на месте, как и экономический рост.

Наиболее оптимистичен Олег Пендзин; по его оценке, квартальная инфляция не превысит 2,5%.

Средняя зарплата на конец квартала

Средняя зарплата вырастет, так как с 1 декабря будет повышена минимальная зарплата с 6000 до 6500 грн. Но цифры роста у экспертов различны.

Андрей Шевчишин и Виктор Скаршевский оптимистично обещают рост от 15 700 до 17 000 грн.

"Запланированное повышение минзарплаты сделает свое дело, средние зарплаты могут достигнуть 15 700 грн", – аргументирует Андрей Шевчишин.

Виктор Скаршевский уточнил: средняя зарплата в декабре составит 16 500-17 000 грн не только с учетом повышения минималки, но и за счет выплат премиальных и 13-х зарплат. Поэтому в январе средние заработки снова уменьшатся.

Олег Пендзин и Андрей Забловский назвали меньшие суммы зарплат: 14 900 и 14 600 грн. По их мнению, несмотря на рост минимальных заработков, средним зарплатам не даст существенно повыситься вероятное ужесточение карантина (удар по общепиту, транспорту, отельному сервису).

Курс гривни к доллару

Все эксперты уверены: гривня до конца года девальвирует. Трое из них, кроме Андрея Шевчишина, говорят, что курс снизится до 27,3-27,5 грн/доллар (+60-80 коп.).

"Обменный курс останется относительно стабильным с небольшим девальвационным давлением – увеличение энергетического импорта с учетом высоких цен на газ, закупка импортных потребительских товаров перед новогодними праздниками, резкое снижение цен на железную руду – с 220 долларов до менее 100 долларов за тонну, постепенный выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ", – выразил общее мнение Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин пессимистичен: курс превысит 28 гривен.

"Прогноз: 28,2 грн за доллар, – утверждает Андрей Шевчишин. – В III квартале гривня, несмотря на отток нерезидентов из ОВГЗ, отсутствие кредита МВФ, сохраняла стабильность и даже достигла годовых максимумов благодаря высокому урожаю, благоприятным ценам на экспорт и пассивности импортеров. Поддержало гривню и выделение Украине помощи МВФ в 2,7 млрд долларов. В IV квартале данные факторы сойдут на нет, в то время как девальвационные настроения будут нарастать".

Государственный долг

Не ожидают эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний+внутренний+гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,4 до 2,5 трлн грн.

"На общую динамику госдолга будут влиять выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства для покрытия бюджетного дефицита", – разъяснил Андрей Забловский.

Андрей Шевчишин напомнил, что в IV квартале Украина должна выплатить кредиторам порядка 2,3 млрд долл.

"Наши власти ожидают положительный результат визита миссии МВФ и получения 750 млн долларов кредитов уже в этом году, – анализирует Андрей Шевчишин. – Возможно, ожидания не оправдаются ввиду невыполнения всех требований Фонда (по экономическим показателям и реформированию законодательства – Авт.)".

Олег Пендзин уверен, что сотрудничество с МВФ вряд ли возобновится и в IV квартале. Поэтому обещанный транш кредита в 750 млн долларов мы не получим и на увеличение госдолга он не повлияет.

Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин подорожает на гривню, или до 31 грн/л. Все назвали два главных фактора роста цен на топливо, до 80% которого Украина, напомним, импортирует. Первый – цена нефти, второй – курс доллара.

"С учетом продолжающегося роста мировых цен на нефть и девальвационного давления на гривню, бензин А-95 к концу года может стоить 31 грн/литр", – говорит Виктор Скаршевский.

Андрей Забловский надеется, что цену нефтепродуктов сдержит от необоснованного роста установленный государством на время карантина механизм административного расчета цен на определенные виды горючего: "обычные" (не премиальные) виды бензина и дизтопливо.

Самый пессимистичный прогноз дал Андрей Шевчишин.

"Стоимость бензина останется высокой, – утверждает Андрей Шевчишин. – Этому поспособствует сохранение высоких цен нефти и газа на мировых рынках. В декабре нефть может быть выше 85 долл./баррель. (+10 долл.), а бензин А-95 подорожает до 32,5 грн/л".

Газ: средняя цена импорта

Природный газ также дешевым не будет, хотя цена должна снизиться с заоблачных 1000 долларов за 1000 куб. м.

Но уверены в этом не все: Андрей Шевчишин не видит оснований для снижения цены ниже 900 долларов за 1000 куб. м.

Остальные эксперты говорят, что газ существенно подешевеет.

"Сейчас цена на мировом рынке газа спекулятивная, имеется в виду спотовая цена (сегодня на завтра), – возражает Виктор Скаршевский. – Да, существуют причины для ее увеличения – холодная зима, жаркое лето, низкие запасы газа в европейских газохранилищах, снижение газодобычи в Европе, отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу, увеличенный спрос от стран в Азии, прежде всего, Китая. Но даже эти причины не могут быть экономическим обоснованием роста цены на газ в Европе в четыре раза с начала 2021 года и в семь раз по сравнению с сентябрем 2020 года".

По оценке Виктора Скаршевского, цена на газ на конец IV квартала может колебаться в районе 600 долл. за 1000 куб. м.

Другие два эксперта его поддержали: Олег Пендзин спрогнозировал цену на газ в конце декабря 500 долларов, а Андрей Забловский – даже 400 долларов за 1000 куб. м.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть, по этой методике безработных получается больше.

Прогнозы различны: лишь Андрей Забловский ожидает, что уровень безработицы снизится с 9,3% до 9,1% за счет повышения занятости в корпоративном секторе и увеличения предложений на рынке труда.

Остальные эксперты утверждают, что "свободных рук" станет больше.

Олег Пендзин напомнил: осенью и зимой всегда меньше сезонных работников, также возможны сокращения из-за ужесточения карантина. Его прогноз самый жесткий: 10,5% безработных к концу года, рост более 1%.

Андрей Шевчишин также говорит, что росту безработицы поспособствует эпидемиологическая ситуация и уровень вакцинации. Его прогноз 9,7% (+0,4%).

Виктор Скаршевский привел данные Госстатистики: в I квартале безработица была 10,5%, сейчас 9,3%.

"Но к концу года увидим увеличение безработицы – ужесточатся карантинные ограничения плюс увеличение сезонной безработицы в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство. Уровень безработицы составит порядка 9,5%", – оценил эксперт.

Точность прогнозов

Достоверность прогнозов экспертов на III квартал 2021 года получилась такой же, как во II квартале (было 85%). По нашей оценке, прогноз считался точным, если отклонение было не более 5% от реальных цифр. Попадание "в яблочко" оказалось по четырем позициям из семи: по цене на бензин, инфляции, госдолгу и безработице отклонение составило до 1,5%. Прогноз по зарплатам показал отклонение в 4,4%, прогноз по доллару – в 4,7%, оба также были засчитаны. Лишь с ценой на газ не сложилось: из-за форс-мажора его реальная стоимость оказалась выше прогнозной более чем втрое. В итоге точность консенсус-прогноза на III квартал мы оценили в 85%.

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